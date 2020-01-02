Нижегородский Кыш бабай и Кар кызы вновь зовут в гости

10 января в офисе ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» (РНКАТНО) организуется благотворительная татарская новогодняя елка для детей. Организатором мероприятия являются женская и молодежная организации при РНКАТНО. Праздник организуется для детей из малообеспеченных, многодетных семей. Детишки обязательно получат сладкие подарки, часть которых уже подготовлены, а часть для них готовят активистки женской организации «Ак калфак» при поддержке Благотворительного отдела Соборной мечети. Также организуется чаепитие с национальной выпечкой после основной программы.

А по программе новогодней елки ожидается, что к детям придут не Дед Мороз со Снегурочкой, а татарский Кыш бабай и Кар кызы. И приведут они с собой еще и персонажей из татарских сказок, например, Шурале. Претворить все это в жизнь взялись молодые активисты РНКАТНО. Они же готовят и разные игры, в которые играли еще наши бабушки и дедушки в татарских деревнях в далекие 60-80- е.

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