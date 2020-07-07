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Нижнекамским школам подарили книги с хрониками Татарстана времён Великой Отечественной

Нижнекамским школам подарили книги с хрониками Татарстана времён Великой Отечественной

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 07.07.2020 0 5

В Нижнекамске руководителям образовательных учреждений вручили новую книгу «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941-1945». Торжественную церемонию в центральной библиотеке имени Тукая возглавила первый заместитель директора Национального архива РТ Римма Сибгатуллина. Слова благодарности от муниципалитета передал руководитель аппарата Совета НМР Артур Сафин и советник главы НМР Григорий Китанов.

Книга выпущена Государственным комитетом РТ по архивному делу к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней собран богатый исторический материал, рассказывающий о весомом вкладе жителей республики в Победу. Хроника жизни населения тыловой Татарской АССР основана на исторических фактах, архивных документах и фотоматериалах, свидетельствах очевидцев.

e-nkama.ru

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