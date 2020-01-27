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Нижнекамский мухтасибат открыл экспресс-курсы обучения намазу

Нижнекамский мухтасибат открыл экспресс-курсы обучения намазу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 27.01.2020 0 5

25 января в Нижнекамской мечети «Джамиг» открылись экспресс-курсы по обучению навыкам совершения намаза и основам Ислама. Первое занятие курса под названием «Намаз — ключ к счастью» посетили свыше полутора сотни человек: 143 женщины и 25 мужчин.

Специальная программа курса рассчитана на «начинающих» мусульман, которые желают сделать свои первые шаги в Исламе. Занятия будут проходить по субботам и включат в себя 5 уроков.

Напомним, с 2018 года муфтиятом Татарстана реализуется проект «Школа одного дня», который позволяет привлечь людей к  регулярному совершению намаза и познанию основ Ислама.  Это один из самых популярных среди населения инициатив ДУМ РТ, благодаря которому уже более 400 человек встали  на намаз и, по сути, стали практикующими мусульманами. Опыт экспресс-курсов намаза распространяется также в мухтасибатах Татарстана.

dumrt.ru

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