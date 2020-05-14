«Ночь музеев — 2020» онлайн: афиша интересных событий для всей семьи

В ночь с 16 на 17 мая состоится крупное культурное мероприятие — Ночь музеев-2020. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой популярная Всероссийская акция пройдет в онлайн-формате. Дети и взрослые смогут не выходя из дома узнать историю уникальных экспонатов, редких музейных предметов и книжных изданий, произведений искусства, интересные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне и ее героях.

Организаторы — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Множество разнообразных онлайн мероприятий запланировали и татарстанские музеи. В программе — мастер-классы, виртуальные выставки, марафоны, лекции игровые программы, литературно-музыкальные вечера, театрализованные представления, концертные программы, квест-игры.

Литературный музей Г. Тукая

Сайт: g-tukay.tatmuseum.ru

18.00 – «Как это было». Знакомство с историей празднования Дня улицы Габдуллы Тукая. 2019 год: фото- и видеоматериалы из архива Литературного музея Г. Тукая.

19.00 – #деньулицыТукая, флешмоб. Каждый желающий может, используя хештег #деньулицыТукая, #Тукайурамыкөне, загрузить в социальную сеть фотографии из своего архива, сделанные на улице Г. Тукая или связанные с историей этой улицы и увековечиванием в ней имени великого татарского поэта (улицы, носящие имя Тукая, есть во многих городах). Мероприятие поможет в создании виртуального каталога.

20.00 – «От Екатерининской до Г. Тукая». Интерактивный альбом расскажет об истории улицы Г. Тукая, о ее жителях и исторических домах.

21.00 – «Музейный рейтинг звезды». Видеоэкскурсия по улице Г. Тукая со знаменитыми личностями Республики Татарстан.

Музей-квартира М. Джалиля

Сайт: m-jalil.tatmuseum.ru

13.00 – «ХХ гасырядкаре…», публикации Моабитских тетрадей.

18.00 – «…Ты надейся и люби меня…».Видеоконцерт с участием потомков Мусы Джалиля, в партнерстве с Фондом поддержки искусств «Арт-Линия» (Москва, руководитель музыкальных программ Татьяна Малышева).

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги)

Сайт: kamala.tatmuseum.ru

18.00 – «BERGӘ: ХХI гасыр музее / Музей ХХI века».

Прямой эфир с генеральным директором Национального музея РТ Гульчачак Назиповой.

19.00 – «Бер экспонат тарихы».

Музей-квартира композитора Н.Г. Жиганова

Сайт: jiganov.tatmuseum.ru

#в_гости_к_Назибу_Жиганову

10.00 – Публикации об уникальных экспонатах музейной коллекции.

#Уральск_Назиба _Жиганова

12.00 – Публикации о памятных местах Уральска, малой родины Н.Г. Жиганова, связанных с его жизнью и деятельностью. Международный проект совместно с Татарским общественным центром и музеем Г. Тукая г. Уральска (Казахстан).

#Казань_Назиба_Жиганова

15.00 – Публикации о памятных местах Казани, связанных с жизнью и деятельностью НазибаЖиганова.

18.00 –Ровесница Победы. Публикация о Казанской консерватории, открытой весной 1945 года, основателем и первым ректором которой стал Назиб Жиганов. Совместно с архивом КГК им. Н.Г. Жиганова.

Музей К. Насыри

Сайт: nasiyri.tatmuseum.ru

К 75-летию Победы

10.00 – «В той последней войне мы сражались за счастье». Музейная онлайн-библиотека «Книжки нашего детства».

12.00 – «Поэтесса Эльмира Шарифуллина».Чтение стихов в режиме онлайн, посвященные отцу – герою сражений Мухамету Шарифуллину.

14.00 – «Марафон цитат от Каюма Насыри на тему мира и справедливости». Азбука воспитания.

15.00 – Онлайн-презентация картин татарских художников и песен татарских композиторов, посвященных Великой Отечественной войне.

16.00 – «Солдаты возвращаются». Рассказ земляка Каюма Насыри, известного татарского писателя Фаиля Шафигуллина (видеозапись).

17.00 – «Побег из ада». Рассказ о подвиге летчика, Героя Советского Союза Михаиле Девятаеве.

18.00 – «Почетный знак СКВВ: единственный в Татарстане». Публикация о награде писателя, героя-антифашиста Наби Даули.

19.00 – «Это праздник со слезами на глазах…». Самоотверженный вклад и награды семьи Мусиных в дело Великой Победы.

20.00 – «Я смотрю тебе в глаза…». Фильм о жизни татарского писателя, героя-антифашиста Наби Даули.

Музей С. Сайдашева

Сайт: saydash.tatmuseum.ru

13.00 – «Марш Сайдашева». История создания этого музыкального произведения.

17.00 – «Песни военных лет». Видеопрезентация.

Полную информацию об акции по всей стране читайте на официальной странице «Ночи музеев — 2020».

mincult.tatarstan.ru