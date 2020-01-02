Новогодний мастер-класс от Ак Калфак Сызрани

Клуб татарских женщин «Ак Калфак» в преддверии Нового 2020 Года провел интересный мастер-класс по приготовлению настоящего плова.

В Центре татарской культуры была организована самая настоящая кухня со всем необходимым инвентарем и продуктами.

Женщины в подобающей атрибутике, а также в красивых передниках, приступили к приготовлению блюда, без которого не обходится не один мусульманский праздник!

Новогодний плов был приготовлен совместно, каждая мастерица и хозяйка привнесла в рецепт и сам процесс приготовления свою «изюминку», что придало блюдо еще большего аромата и праздничности!

Когда ароматный горячий плов был готов, всех пригласили на дегустацию к праздничному столу.

А какой же мастер-класс под Новый Год без веселых песен под гармонь и танцев вокруг елки!

Получился в Центре татарской культуры настоящий и очень вкусный праздник!

Все присутствующие от души еще раз поздравили друг друга и наших уважаемых читателей с наступающим Новым 2020 Годом, пожелав уюта в доме, благополучия в семьях и всего самого наилучшего!

Автор: Светлана Лаврентьева

tatsyz.ru