Новогодний “Огонёк” в Кочках

В ДК села Кочко-Пожарки Нижегородской области состоялся Новогодний «Огонёк», организованный коллективом местного детского сада под руководством заведующего Алсу Ахметбаевой.
Креативный подход воспитателей к организации праздника удивил не только участников-семей, которые были разделены на три команды по числу своих детей, но и зрителей. На каждое выступление они выходили в костюмах, которые сами придумали и сшили специально к Новому году. В них организаторы на сцене погружались в образы сказочных героев и с удовольствием веселили зрителей, придумывая для участников интересные и увлекательные конкурсы, заводили хоровод вокруг живой красавицы леса.
Креативный подход воспитателей к организации праздника удивил не только участников-семей, которые были разделены на три команды по числу своих детей, но и зрителей. На каждое выступление они выходили в костюмах, которые сами придумали и сшили специально к Новому году. В них организаторы на сцене погружались в образы сказочных героев и с удовольствием веселили зрителей, придумывая для участников интересные и увлекательные конкурсы, заводили хоровод вокруг живой красавицы леса.
С танцами, играми и веселыми соревнованиями несколько часов пролетели незаметно. И вот все команды на сцене, ведущие Алсу Ахметбаева и Венера Фехретдинова, подсчитав звездочки, победителем объявляют стол под номером «2», где сидели и с большим азартом выступали во всех конкурсах родители, воспитывающие двух детей.
После для участников был накрыт праздничный стол, где подытожив данное мероприятие в целом, глава села Рустям Абдуллин выразил слова благодарности коллективу сада, ДК и, конечно же, участникам. «Сегодня победила «Дружба», так как заряд бодрости на предстоящий Новый год получили не только участники, но и зрители. Хотелось бы, чтобы этот «Огонёк» разгорелся ярким и теплым пламенем, и каждый год собирал односельчан в свой широкий круг», — сказал Рустям Мансурович.
После для участников был накрыт праздничный стол, где подытожив данное мероприятие в целом, глава села Рустям Абдуллин выразил слова благодарности коллективу сада, ДК и, конечно же, участникам. «Сегодня победила «Дружба», так как заряд бодрости на предстоящий Новый год получили не только участники, но и зрители. Хотелось бы, чтобы этот «Огонёк» разгорелся ярким и теплым пламенем, и каждый год собирал односельчан в свой широкий круг», — сказал Рустям Мансурович.
газета «Туган як»