Новый роман Шамиля Идиатуллина попал в шорт-лист престижной литературной премии

Роман писателя Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина» попал в финал национальной литературной премии «Большая книга».

Идиатуллин, уроженец Ульяновска теперь живет в Москве и совмещает писательскую деятельность с работой в издательском доме «Коммерсант». Три года назад он стал третьим лауреатом премии «Большая книга» за роман «Город Брежнев», описывавший жизнь Набережных Челнов в 70-ые года прошлого века.

Идиатуллин – автор других известных произведений «Эра Водолея», «СССР», мистического триллера «Убыр» и его продолжения «Убыр. Никто не умрет».

Роман «СССР», вызывавший массу противоречивых откликов номинировался в 2010 году на премии «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Интерпресскон».

Новый роман Идиатуллина рассказывает о реалиях современной российской жизни.

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