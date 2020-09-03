Новый сезон исламского «Лектория» в Казани открылся темой шариатских финансов

Вчера, в 14-й день месяца Мухаррам (2 сентября), в Казани открылся новый сезон исламского «Лектория», завоевавшего широкую популярность среди мусульманской молодежи столицы. Новый сезон публичных лекций стартовал в здании муфтията Татарстана. Участников поприветствовал шариатский эксперт ДУМ РТ Ахмад хазрат Абу Яхъя и обозначил проблему необходимости финансового просвещения, а также в вопросах имущественных отношений среди мусульман. Спикер в области шариата определил основные ограничения и запреты для мусульманина в имущественных отношениях: «Имущество – это не то, чем по факту владеет человек, а то, чем Всевышний Аллах разрешил человеку владеть (в основе должна быть дозволенность)», – отметил он и перечислил что не является имуществом (их нельзя продавать, покупать, дарить и т.д.): свинья и его мясо, нехаляльное мясо и производные продукты, вино и производные, свободные люди, несуществующие и бесполезные вещи. Отдельно хазрат остановился на фундаментальном запрете для мусульман – риба, т.е. ссудном проценте:

– Риба – это значимый излишек, который ты получаешь просто так, «из воздуха», а не в обмен на товар или услугу. Например, дал в долг 1000 рублей, требуешь обратно 1200. Эти 200 рублей – и есть риба. При этом основная сумма кредита – 1000 рублей – полностью дозволена для тебя по Шариату.

Спикер объяснил также шариатский термин гарар – это высокорискованные сделки (продажа того, что не существует в реальности, например, лотереи, ставки на спорт). В заключении своего выступления Ахмад хазрат, проанализировав отличительные особенности продуктов исламских и традиционных банков, отметил, что «значительная часть традиционных финансовых продуктов разрешена мусульманам – открытие счетов, дебетовые карты, переводы денег, покупка и продажа акций компаний, которые не работают с запретными для мусульман товарами и т. д. Поэтому для мусульман достаточно создать некую альтернативу тем финансовым продуктам, которые им не дозволены Шариатом, в остальном же они нормально встраиваются в существующий сценарий экономики и банковского сектора».

Далее Лекторий перешел в практическое русло – приглашенные гости рассказали о возможностях использования рассрочки для покупки недвижимости − квартиры, комнаты, дома или земли по канонам Шариата. Координатор проекта ЖНК «Жилищные Традиции» Рамиль Батыршин рассказал об особенностях приобретения квартиры в рассрочку, ответил на вопросы о финансовой и юридической составляющих покупки квартир через кооператив. Представитель банка «Ак барс» Руслан Халиуллин говорил о халяльных инвестиционных инструментах согласно шариату.

На встречи участники «Лектория» не только задали специалистам интересующие вопросы, но и получили консультацию по механизмам функционирования исламских финансовых инструментов.

Посетить мусульманский молодежный «Лекторий» может любой желающий. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на аккаунте @muslimmol.

Следующая тема исламского «Лектория» будет посвящена вопросу принципам построения мусульманского общества (махалля).

dumrt.ru