Нуриевский фестиваль-2020 пройдет в декабре в Казани только офлайн

XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдет с 17 по 26 декабря пройдет в Казани только очно и без онлайн-трансляций. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минкульте РТ.

«XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдет с 17 по 26 декабря 2020 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля. Фестиваль будет проходить очно на сцене театра. Онлайн трансляций не будет», — отметили в министерстве.

В программе спектакля будет представлено восемь спектаклей, среди которых два презентуют приглашенные коллективы Кремлевского театра и театра балета Бориса Эйфмана.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru