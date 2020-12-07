Областной фольклорный детский конкурс «Тургай-2020»

Богата и многогранна национальная культура татарского народа Пензенской области. Она создавалась в течение многих веков. Истоком культуры татар, как и других народов, конечно же, является народный фольклор.

Фольклор важен тем, что он отражает все мысли и переживания людей. В нем выражены исторические особенности жизни татар. Обычаи и традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

В 2018 году РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» было принято решение провести областной детский фольклорный конкурс «Тургай», целью которого является приобщение детей к народной культуре.

6 декабря 2020 года при поддержке Правительства Пензенской области и при грантовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан Татарская автономия в очередной раз провела данное мероприятие.

Результаты превзошли ожидания. Несмотря на то, что конкурс региональный, на конкурс были присланы работы с других регионов РФ: Республики Башкортостан Республики Татарстан, Кировской и Томской областей. А конкурсантка из г. Самары изъявила желание принять участие в гала-концерте конкурса.

В семи номинациях на сцене звучали песни, задорные танцы, разыгрывались народные сказки, игры, театральные представления.

Самый волнительный момент любого конкурса – это награждение. Все участники получили дипломы, грамоты и ценные подарки. А самая маленькая конкурсантка Амира Агишева, которой всего 4 года, получила специальный приз от председателя татарской автономии Жиганши Зейнятулловича Туктарова.

Всем участникам и их руководителям выражаем огромную благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле сохранения народных традиций.

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