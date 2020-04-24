В 2020 году областной татарской газете «Бердэмлек» исполняется 30 лет со дня ее создания. В адрес редакции газеты была направлена правительственная телеграмма от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Сердечно поздравляю коллектив редакции и ветеранов областной татарской газеты «Бердэмлек» с 30-летием со дня ее создания!

С первых дней существования газеты «Бердэмлек» коллектив ее редакции отличает преданность делу сохранения национальных традиций, родного языка и уникальной культуры татарского народа. 30 лет газета выходит еженедельно, без единого срыва, и стала любимым изданием и добрым собеседником для тысяч самарских татар.

За эти годы коллективом редакции газеты накоплен огромный опыт работы с органами исполнительной, законодательной, муниципальной власти, общественными организациями и, конечно, читателями.

Чрезвычайно важно, что 30-летняя история газеты стала неотъемлемой частью общественной и культурной жизни региона.

Выражаю вам глубочайшую признательность за многолетнюю самоотверженную работу и желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо татарского народа, Самарской области и России. Интересных тем, преданных читателей и новых творческих успехов!»

samddn.ru