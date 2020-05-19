Обращение муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина по случаю Ляйлят аль-Кадр

Бисмилляхир-Рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Дорогие единоверцы! Братья и сестры!

В последней декаде Рамадана мусульмане всего мира ожидают приход Ляйлят аль-Кадр – «Ночи могущества». Мудростью Всевышнего точная дата этой ночи сокрыта от людей. Однако по сложившейся за века мусульманской традиции «Ночь могущества» принято встречать в 27-ю ночь Рамадана, на что указывает общий смысл хадисов нашего любимого Пророка ﷺ.

В «Ночь могущества» был низведен Благородный Коран из Хранимой Книги (аль-ляух аль-махфуз) в Обитель величия (бейт аль-изза). В эту ночь случилось и первое Откровение нашему Пророку ﷺ, когда в уединенной пещере Хира устами ангела Джабраила человеческому роду было возвещено начальное слово из Корана: «Икра!» – «Читай!». Сам же Коран есть сердце ислама: его мы читаем в своих ежедневных намазах, его мы делаем мерилом на жизненном пути и его заповедям мы следуем, почитая их за главную Конституцию в своей жизни. Вот почему эта ночь лучше тысячи месяцев и вот почему она так дорога нам!

У «Ночи могущества» есть еще один смысл. Дело в том, что «Ночь могущества» приходит в завершении Священного Рамадана. Всевышний Аллах украсил ею финальную декаду месяца особых духовных усилий. В течение всех 30 дней мы усердствуем в благочестивых делах: вместе с каждодневным постом читаем Благородный Коран, исполняем таравих-намазы, раздаем продовольствие для разговения, помогаем нуждающимся, погружаемся в религиозные книги, внимаем наставлениям наших имамов, служим волонтерами… И вот этот марафон добра и богобоязненности скоро завершится. Поэтому Всевышний Аллах и подарил нам «Ночь могущества». Она дается нам, чтобы открыть «второе дыхание», ведь в поисках этой ночи мы с новой силой погружаемся в ибадат и прославление Всевышнего! Поистине, милость Аллаха безгранична!

Дорогие мои братья и сестры! В условиях всемирной пандемии мечети Республики Татарстан перешли на закрытый режим служения. Но «Ночь могущества» мы можем встретить с вами и дома. Для нее нам будет достаточно одного намазлыка или даже просто чистого уголка. Главное, чтобы в сердце у нас царила любовь ко Всевышнему. В этом мне видится еще одна мудрость ислама: в нашей религии ибадат может быть не только коллективным, но и индивидуальным. Так давайте же не упустим эту возможность, которая дается верующим лишь один раз в году, и встретим «Ночь могущества» так, как встречал ее Пророк ﷺ – в смирении и поклонении Аллаху.

Молю Всевышнего и Всемогущего Творца дать нам силы достойно провести оставшиеся дни Священного месяца Рамадан. Молю нашего Вседержителя, Всемилостивого и Милующего, одарить всех верующих здоровьем, семейным благополучием и укрепить всех нас на пути добра и благочестия!

Мир вам милость Всевышнего и Его благословение!

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин

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