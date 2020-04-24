Обращение Совета Всемирного форума татарской молодежи Министерству образования и науки Республики Башкортостан

25 апреля 2020 года Министерство образования и науки Республики Башкортостан совместно со Всемирным курултаем башкир планирует провести онлайн-диктант по башкирскому языку. Подобная инициатива, безусловно, была бы достойна всяческой поддержки, если бы только не одно «но». Башкирский диктант предполагается провести по трем вариантам, одним из которых выступает текст на так называемом «северо-западном диалекте башкирского языка» (!).

Выглядит весьма странным планирование диктанта на диалекте. У разных языков могут быть различные диалекты, но по ним не проводятся диктанты. Они проводятся на литературных языках и в этом плане вполне понятно проведение диктанта на «начинающем» и «продолжающем» уровнях башкирского языка.

Чем же объясняется решение о проведении диктанта по диалекту? Возможно, это нужно для продвижения и распространения «теории» о «северо-западном диалекте башкирского языка»? Именно это мы уже наблюдали осенью прошлого года во время проведения акции «Всемирный татарский диктант 2019», когда участникам татарского диктанта был навязан текст с упоминанием об этом диалекте.

В этой связи хотелось бы напомнить, что ранее на эту тему высказывались видные башкирские языковеды, исследователи башкирских диалектов А.А. Юлдашев, Н.Х. Ишбулатов, Т.М. Гарипов и другие, которые оспаривали наличие так называемого «северо-западного диалекта» башкирского языка и относили этот говор к среднему диалекту татарского языка. Их выводы были подтверждены рядом научных конференций, симпозиумов.

Вместе с тем отдельные представители башкирской общественности снова делают попытки «протащить» эту сфальсифицированную идею в массовое сознание, закрепить ее любой ценой, в том числе транслируя на татарское население Республики Башкортостан, районов Республики Татарстан, Пермского края, Оренбургской области. Продвижение “северо-западного диалекта башкирского языка” в общественное пространство – это, в первую очередь, ущемление интересов татар Башкортостана, так этим «диалектом» пытаются заменить родной язык татарского населения, проживающего на территории республики.

Мы выражаем недоумение и возмущение продвижению такого подхода через государственный орган – Министерство образования и науки РБ, который должен руководствоваться в первую очередь научной точкой зрения, а не политизировать вопрос.

Попытка представить язык миллионного татарского населения Башкортостана диалектом башкирского языка, внедрить в его сознание искаженное представление о родном языке подрывает многовековые дружеские и добрососедские отношения между родственными татарским и башкирским народами и негативно влияют на самочувствие населения.

Статус языка, гарантия прав на сохранение и изучение родного языка защищены Законом РФ «О языках народов Российской Федерации», действующей Конституцией РФ и предложенными изменениями Основного закона. Язык татарского народа, как и языки других народов страны, находится под охраной федеральных законов РФ, которые не предусматривают объявление языка одного народа диалектом другого.

Мы за диктанты на родных языках, но мы против искажений и политизации в чувствительной языковой сфере.

Если возникают спорные вопросы, то они прежде всего должны обсуждаться на авторитетных научных конференциях с участием широкого круга ученых-языковедов, историков.

Совет Всемирного форума татарской молодежи