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Образцовому коллективу ансамблю татарской песни «Раушан» г. Магнитогорска исполнилось 15 лет

Образцовому коллективу ансамблю татарской песни «Раушан» г. Магнитогорска исполнилось 15 лет

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 12.02.2020 0 4

В Доме дружбы народов г. Магнитогорска состоялся очередной творческий юбилей. На сей раз в его прекрасном концертном зале зрителей собрал Образцовый коллектив ансамбль татарской песни «Раушан» под руководством Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Сарии Малюковой.

В знаменательный год 75-летия Великой Победы и ее героических воинов, 15-летний юбилей ансамбля был построен, как приношение поэту-герою Мусе Джалилю в форме музыкально-поэтического действа.

На протяжении всего концерта звучали пронзительные по своему содержанию стихи татарского поэта о Великой Отечественной войне и песни известных композиторов – Рустема Яхина, Рафаила Бакирова, Юрия Чичкова на стихи Мусы Джалиля. В сюжет театрализованной композиции были умело включены документальные кадры военной хроники, фотографии, танцы. А также песни в исполнении участников ансамбля «Раушан», его солистки Арины Пшеничниковой, популярного магнитогорского исполнителя Дениса Нагимова и почетного гостя из Троицка – Заслуженного артиста Республики Татарстан, лауреата международных конкурсов Фарита Якупова.

В финале стихи татарского народного героя Мусы Джалиля звучали на разных языках народов России и мира – татарском, башкирском, армянском, грузинском, английском, немецком и даже китайском в исполнении, как участников ансамбля и победителей международного конкурса «Джалиловские чтения», так и сотрудников отделов татарской и башкирской культуры Дома Дружбы народов, библиотеки на башкирском и татарском языках и председателя автономии татар «Татар рухы» г. Магнитогорска Кадиминура Тагирова.

И немалую часть времени заняли поздравления и признания с вручением подарков, грамот и цветов труженикам-юбилярам и их талантливому руководителю – Сарие Сайматовне Малюковой, в лице директора Дома дружбы народов Татьяны Ивановны Брагиной, художественного руководителя Эльмиры Александровны Калугиной, Кадиминура Минсалиховича Тагирова, Заслуженного деятеля искусств, члена Союза композиторов России и Республики Татарстан, Заслуженного работника культуры Татарской АССР Рафаила Муллануровича Бакирова. И, разумеется, от коллег и благодарных родителей. Помимо грамот и подарков все участники получили в дар памятные буклеты о своей новой творческой программе.

Такое не забывается. 15 лет труда, творчества и огня. Живое подношение прошедшим войну и вечная память. И притихшие зрители уходили домой под впечатлением сильных и глубоких эмоций, полученных на этом замечательном творческом вечере.

методист Дома дружбы народов

г. Магнитогорска Лия Ахметзянова

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