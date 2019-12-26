Общественное объединение «Татарстан» Азербайджанской Республики отметило 10-летний юбилей

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджанской Республике прошло торжественное мероприятие, посвященное 10-летию создания Общественного объединения «Татарстан».

С поздравлением в адрес юбиляра выступил заместитель постоянного представителя Исмаил Акмеев. Отметив плодотворную работу организации, он вручил благодарственное письмо председателю Общественного объединения «Татарстан» Абасу Миняшеву.

Подводя итоги 10-летней работы, А. Миняшев поблагодарил коллектив организации за плодотворную работу и помощь в проведении различных мероприятий, и пожелал всем дальнейших успехов.

Духовный лидер татарской диаспоры Азербайджана, первый заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Гаджи Фархад Гафуров отметил, что организация уделяет особое внимание проведению благотворительных мероприятий, посещению детских домов и приютов, не оставляя без внимания бывших фронтовиков и тружеников тыла, а также пожилых людей.

О важности сохранения и передачи культурного наследия и духовных традиций татарского народа молодому поколению рассказал руководитель религиозного сектора Общественного объединения «Татарстан», имам мечети Аждарбей Рашид Джабаров.

Куратором мероприятия выступил заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов.

«Отрадно, что татары не забывают присущих им самобытности, культуры и языка, что особо проявилось во время исполнения национальных песен и звучавшей татарской музыки. Вместе с тем, во время мероприятия проявился присущий всему Азербайджану мультикультурализм. Юные татары, азербайджанцы, лезгины, русские декларировали стихотворения Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, а также показали сценки на основе этих произведений. Встречи такого рода способствуют взаимообогащению всегда близких и родных татарского и азербайджанского народов», — сказал эксперт-аналитик Госкомитета по работе с диаспорой Т. Атаев.

На торжественном мероприятии активным членам организации были вручены благодарственные письма и подарки. Гостей вечера ожидало чаепитие с традиционной татарской выпечкой и культурная программа.

Торжественное мероприятие украсили выступления юных артистов Детского театра «Гюнай» Рияда Гусейнова, Миланы Мамедли, Лейлы Муршудовой, Олеси Аксеновой, Мишель Магомедовой, Зарифы Джафаровой и Артема Бахолдина, которые прочитали стихотворения Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля и исполнили танцевальные номера.

Выпускник Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли исполнил несколько песен из репертуара Муслима Магомаева. Татарские песни в исполнении ансамбля «Ак калфак» прозвучали под игру на гармони Исмаила Сафина и Равиля Абжалилова.

«Общественное объединение «Татарстан» проводит большую работу по сохранению культурных традиций татарской диаспоры в Азербайджане, укреплению духовных основ, просвещению татарской молодежи, которая заключается в организации курсов татарского языка, проведении дней памяти выдающихся деятелей татарской культуры, таких как Габдулла Тукай, Муса Джалиль и др. Также хотелось бы особо отметить благотворительную деятельность Общественного объединения «Татарстан» — поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и помощи детям, лишенных родительской опеки. Желаю организации дальнейшего процветания и плодотворной работы на благо татарского народа», — присоединился к поздравлениям известный архитектор Марат Нарбеков.

Общественное объединение «Татарстан» в Азербайджане было образовано в 2009 году с целью сохранения культуры, языка и традиций татарского народа и привлечения к общественной деятельности неравнодушных к будущему татарской диаспоры Азербайджана. Общественная организация реализует различные проекты и проводит конференции, благотворительные марафоны и различные культурные мероприятия, посвященные известным деятелям татарского народа, знаменательным датам и традиционным и религиозным праздникам.

Члены организации принимали активное участие в локальных и международных мероприятиях, таких как Форум соотечественников Республики Татарстан, Инновационный лагерь Kazan Youth Camp, Международный экономический саммит KazanSummit, Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодежи, конференция Российской Академии Радио, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Первый южный федеральный Сабантуй, Школа «Русские репортеры», Open Innovations Startup Tour и многие другие.

Деятельность Общественного объединения «Татарстан» активно освещается в местных, российских и зарубежных СМИ и популярных социальных сетях.

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