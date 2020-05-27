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Объявлен конкурс грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан

Объявлен конкурс грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 27.05.2020 0 3

Министерством образования и науки Республики Татарстан организуется конкурс по предоставлению грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан (далее – Конкурс).

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других
языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794.

К участию в Конкурсе допускаются общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан не менее одного года до дня объявления Конкурса.
В 2020 году размер каждого из пяти грантов составляет 200 000 рублей.

Прием документов осуществляется с 27 мая по 5 июня 2020 года включительно по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская д.9, каб. 225.

Документы в сканированном варианте принимаются на электронную почту
Ruzal.Karimov@tatar.ru.

Информация по участию в Конкурсе размещена по адресу:
http://mon.tatarstan.ru/rus/grantsocial.htm.

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