Объявлен конкурс грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан

Министерством образования и науки Республики Татарстан организуется конкурс по предоставлению грантов по поддержке инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан (далее – Конкурс).

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других

языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794.

К участию в Конкурсе допускаются общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан не менее одного года до дня объявления Конкурса.

В 2020 году размер каждого из пяти грантов составляет 200 000 рублей.

Прием документов осуществляется с 27 мая по 5 июня 2020 года включительно по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская д.9, каб. 225.

Документы в сканированном варианте принимаются на электронную почту

Ruzal.Karimov@tatar.ru.

Информация по участию в Конкурсе размещена по адресу:

http://mon.tatarstan.ru/rus/grantsocial.htm.

Положение