Объявлен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан

C 12 по 26 мая 2020 года в Министерстве культуры Республики Татарстан будет осуществляться прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2008 № 826 «Об учреждении грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников и учреждений культуры, искусства и кинематографии».

К участию приглашаются учреждения культуры, искусства, кинематографии и учреждения культуры муниципальных образований Республики Татарстан: театрально-зрелищные, концертные организации, цирки, музеи, музеи-заповедники, выставочные залы и картинные галереи, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры, киноучреждения, иные учреждения культуры, искусства и кинематографии.

Заявочная документация для участия в конкурсе будет приниматься в электронном виде (в формате pdf) в период с 12 по 26 мая по адресу электронной почты: irtimkrt@mail.ru с пометкой «Грант лучшим учреждениям – наименование муниципального образования (например, «Агрызский район»)».

Контактный телефон: (843) 264-75-14.

Подробная информация о конкурсе, а также формы документов доступны по ссылке.