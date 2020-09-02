Объявлен конкурс пьес для любительских театров «Молодые таланты — Яшь талантлар»

Конкурс проводит Федеральная национально-культурная автономия татар в рамках творческого проекта — победителя Конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты.

Основной идеей Конкурса и важным критерием конкурсного отбора является отражение в замысле и содержании пьесы традиций, жизненного уклада и национальной культуры татарского народа.

Творческие работы могут быть на татарском и русском языках!

В Конкурсе 4 номинации:

пьеса для детей на татарском языке,

пьеса для детей на русском языке,

пьеса на татарском языке,

пьеса на русском языке.

Участником конкурса может стать автор до 35 лет.

Заявки на Конкурс принимаются до 15 октября 2020 года на электронный адрес Организатора: tatrf@mail.ru с пометкой «Конкурс пьес».

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе пьес для любительских, самодеятельных театров «Молодые таланты- Яшь талантлар «

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения конкурса «Молодые таланты- Яшь талантлар» (далее Конкурс), порядок предоставления материалов, процедуру рассмотрения конкурсных заявок, порядок определения победителей.

1.2. Организатором Конкурса является Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» (далее ОО ФНКАТ) при поддержке субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты.

1.3. Целью конкурса является активизация молодых талантливых авторов в создании пьес для любительских театров, в замысле которых будут отражены традиции, жизненный уклад и национальная культура татарского народа.

II. Условия Конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие авторы до 35 лет, оформившие заявку надлежащим образом, в установленные сроки в соответствии с Положением.

2.2. Представляемый текст пьесы должен быть авторским.

2.3. Один автор максимально может представить на конкурс по одной пьесе в каждую номинацию.

2.4. Представляя свои произведения на Конкурс, автор автоматически дает свое согласие на обработку и использование своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы, а также на публикацию их в сети интернет и печатных материалах Конкурса с сохранением авторских прав в целях проведения организационных мероприятий

2.5. Любое коммерческое использование пьес выходит за рамки Конкурса, требует особого договора с автором и невозможно без согласия автора.

2.6. Номинации Конкурса:

1. Пьеса для детей на татарском языке.

2. Пьеса для детей на русском языке.

3. Пьеса на татарском языке.

4. Пьеса на русском языке.

2.7. Работы принимаются на конкурс с 01 августа 2020 года по 15 октября 2020 года. Итоги будут оглашены до 30 ноября 2020 года и опубликованы на сайте ОО ФНКАТ.

III. Организация и проведение конкурса

3.1. Организатор принимает конкурсные материалы, организует работу жюри, обеспечивает подведение итогов и вручение призов. Организатор оставляет за собой право учреждать специальные призы, уменьшать или увеличивать количество призовых мест.

3.2. Общий призовой фонд — 54 600 рублей. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами.

Организатор Конкурса имеет право на любом этапе проведения Конкурса исключить конкурсную работу, нарушающую права третьих лиц.

3.3. Конкурсная комиссия учреждается организатором Конкурса и осуществляет конкурсный отбор. В состав комиссии входят авторитетные специалисты, профессионалы в сфере театрального искусства. Каждый член комиссии проводит оценку творческих материалов, победители определяются голосованием.

3.4. Критерии конкурсного отбора:

качество драматургического материала

отражение в замысле драматургического материала традиций, этнических особенностей, жизненного уклада и национальной культуры татарского народа,

оригинальность, актуальность идеи пьесы

возможность постановки пьесы любительским театром

авторский текст

предполагаемая длительность постановки пьесы до 40 минут.

3.5. Денежные призы будут перечисляться победителям по предоставленным персональным реквизитам автора (копия паспорта, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета).

3.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить коррективы в Положение и сроки проведения Конкурса;

. Требования и порядок предоставления материалов на конкурс

4.1. Пьеса должна быть представлена в формате Word, шрифтом Times New Roman14 pt., не более 30 страниц формата А4.

4.2. Текст пьесы должен быть направлен по электронной почте на адрес Организатора e-mail: tatrf@mail.ru с пометкой «Конкурс пьес «Молодые таланты».

4.3. На Конкурс необходимо представить текст пьесы и заявку участника.

В заявке указать:

1. Фамилия, имя, отчество автора. Фото для последующего размещения рядом с драматургическим материалом и материалах Конкурса.

2. Дата рождения

3. Контактная информация: электронный адрес, номер конт.телефона.

4. Краткая творческая биография

5. Подтверждение авторских прав

fnkat.tatarstan.ru