Объявлен конкурса детской песни «Балачак жыры» («Песня детства»)

Детский телеанал «ШАЯН ТВ» объявляет о проведении конкурса детской песни «Балачак жыры» («Песня детства») на татарском языке. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных композиторов и поэтов детской песни на татарском языке, популяризации детских песен на татарском языке. В конкурсе могут участвовать любые физические лица, достигшие возраста 18 лет. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс проводится с 01 июня 2020 года по 10 августа 2020 года включительно в трех турах.

Конкурс оценивается жюри в 2-х постоянно действующих составах: профессиональное (известные носители в области музыки, литературы, культуры,педагогики) и детское (лауреаты музыкальных конкурсов, ведущие детского телеканала, блогеры).

Для участия в первом туре конкурса, который проходит заочно с 02 июня 2020 года по 26 июля 2020 года, участником направляется заявка с музыкальным произведением (с текстом) для детей на татарском языке собственного сочинения (возможно использование литературных произведений татарских классиков) на адрес электронной почты shayanadmin@tnvtv.ru либо предоставляется нарочно на флеш-накопителе. Жюри (анонимно) рассматривает и проводит отбор заявок, которые выходят во второй тур. Результаты первого тура публикуются на сайте телеканала «ШАЯН ТВ» shayantv.ru.

Второй тур (заочный) — с 27 июля по 03 августа 2020 г. путем интернет голосования на сайте https://shayantv.ru из победителей первого тура будут отобраны участники с наибольшим количеством голосов для участия в третьем туре.

Во время третьего тура с 04 августа 2020 года по 10 августа 2020 года, по итогам второго тура, Жюри (анонимно) определит 5 участников, которые станут победителями конкурса. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте телеканала «ШАЯН ТВ» shayantv.ru.

По итогам конкурса для каждого победителя будет осуществлена профессиональная запись исполнения произведения (фонограмма), аранжировка (возможно под аккомпанемент оркестра), съемка клипа на песню. По решению Жюри победителям конкурса будет предоставлена возможность исполнения песни на детском телевизионном фестивале исполнителей татарской песни «Сэйлэн» на телеканале «ШАЯН ТВ».

Более подробную информацию, об изменениях можно узнать на сайте shayantv.ru.

Начальник PR отдела канала «ШАЯН ТВ»

Замалеева Айсылу Казбулатовна

тел. 89196420292