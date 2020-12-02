Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства библиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области

С 8 июня по 1 декабря 2020 года в Свердловской области проводился областной конкурс профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области. Конкурс проводился в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Организаторами конкурса выступили: Министерство культуры Свердловской области, Министерство культуры Республики Татарстан, Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области и Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».

В конкурсе приняли участие специалисты 12 муниципальных библиотек и 8 библиотек школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования, расположенных на территории Свердловской области.

Конкурс проводился по 2-м номинациям:

«Методическая разработка по вопросам популяризации истории и культуры Республики Татарстан»

1 место: МБУК Артемовского городского округа (автор проекта «Легенды татарского народа» Султанова В.К)

2 место: МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» г.Красноуфимска (автор проекта «Здесь Родины начало моей» Тавафутдинова Г.Г.)

3 место МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф.Павленко» г. Тавда, Тавдинский ГО (автор проекта «День татарской культуры» Зинкевич Е.М. и Снеткова Е.А)

Среди общеобразовательных учреждении:

1 место: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Васькино» Нижнесергинский муниципальный район (авторы проекта «Свою родословную знай, традиции семьи уважай» Динеева Д.Д, Валиева З.Ш)

«Методическая разработка по вопросам сохранения и развития культуры татарского народа в Свердловской области»

1 место: МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» (автор проекта «Узнаем друг о друге –узнаем друг от друга» Галышева С.А и Турова А.А.)

2 место: Березовское МБУК «Централизованная библиотечная система» (автор проекта «Родные истоки» Гарипова Г.Р.)

3 место: МБУ Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры» (автор проекта «Татарский дедушка Тукай» Идиятуллина Ф.Н.)

Победители конкурса награждены Дипломами и Благодарственными письмами Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru