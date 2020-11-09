Объявляется конкурс на получение грантов Президента Республики Татарстан в области культуры

C 23 ноября по 6 декабря 2020 года в Министерстве культуры Республики Татарстан будет осуществляться прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2021 год (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2007 № 176 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии» (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2020 № 822).

Целями конкурса являются поддержка наиболее значимых творческих проектов ведущих творческих коллективов Республики Татарстан и мотивация и стимулирование деятельности ведущих творческих коллективов Республики Татарстан.

К участию в конкурсе приглашаются ведущие творческие коллективы Республики Татарстан – организации культуры, осуществляющие деятельность в области театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии не менее 10 лет, получившие общественное признание и имеющие заслуги за вклад в развитие театрального, музыкального, хореографического искусства и кинематографии в Республике Татарстан, подтвержденные дипломами всероссийских, международных конкурсов, фестивалей и наградами.

Гранты присуждаются по следующим номинациям:

«Освоение основных стилей и направлений мирового оперного и балетного искусства»;

«Инновационный подход в реализации проектов в национальном театральном искусстве, развитие и поддержка татарского языка»;

«Реализация проектов, направленных на пропаганду театрального искусства, обмен опытом с театральными коллективами России, а также театральными коллективами ближнего и дальнего зарубежья, развитие и поддержка русского языка»;

«Популяризация, сохранение и развитие национального музыкально-хореографического искусства, народных музыкальных традиций»;

«Развитие и популяризация филармонической деятельности в области эстрадного, джазового, академического, фольклорного искусства»;

«Освоение основных направлений мировой симфонической музыки, популяризация деятельности симфонического оркестра среди детей и молодежи»;

«Развитие кинематографии, в том числе национальной, проведение международного кинофестиваля»;

«Возрождение, сохранение, развитие и популяризация этнической музыкальной культуры».

Общий размер грантов составляет 339 358,4 тыс. рублей в год.

Конкурсные заявки будут приниматься по адресу: г.Казань, ул.Пушкина,

д. 66/33, каб. 113. Контактное лицо: Инсапова Гузель Мансуровна, тел. (843) 264-75-14, g.insapova@tatar.ru).

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