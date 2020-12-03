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Объявляется конкурс «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…»

Объявляется конкурс «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.12.2020 Комментарии к записи Объявляется конкурс «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» отключены 10

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и Союз театральных деятелей Республики Татарстан объявляет  сбор заявок на участие в конкурсе по поддержке современной драматургии и театрального искусства Республики Татарстан «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»)

Главной целью проекта является сохранение и популяризация татарского языка.

Участие принимают государственные драматические театры Республики Татарстан с проектами театральных постановок, посвященных сохранению, изучению, развитию и популяризации татарского языка.

К рассмотрению принимаются проекты театральных постановок, в основу которых будут положены размышления о татарском языке, о его истории и сохранении, о культурной идентификации и коммуникации татарского языка в современном мультикультурном глобальном обществе

В Конкурсе участвуют проекты театральных постановок на основе:

  • специально написанных пьес;
  • специально созданных инсценировок прозаических произведений классиков татарской литературы и современных авторов;

Результаты конкурса будут объявлены 21 февраля 2021 (Международный день родного языка). Премьера нового спектакля должна состояться не позднее 31 октября 2021 года.

Каждый театр-победитель получит премию в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на реализацию проекта (постановку нового спектакля). Авторы драматургических произведений (инсценировок) проектов, победивших  в конкурсе, будут премированы отдельно в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Подробную информацию о проведении конкурса Вы можете получить из положения конкурса «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»).

 
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