Объявляется конкурс «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…»

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и Союз театральных деятелей Республики Татарстан объявляет сбор заявок на участие в конкурсе по поддержке современной драматургии и театрального искусства Республики Татарстан «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»)

Главной целью проекта является сохранение и популяризация татарского языка.

Участие принимают государственные драматические театры Республики Татарстан с проектами театральных постановок, посвященных сохранению, изучению, развитию и популяризации татарского языка.

К рассмотрению принимаются проекты театральных постановок, в основу которых будут положены размышления о татарском языке, о его истории и сохранении, о культурной идентификации и коммуникации татарского языка в современном мультикультурном глобальном обществе

В Конкурсе участвуют проекты театральных постановок на основе:

специально написанных пьес;

специально созданных инсценировок прозаических произведений классиков татарской литературы и современных авторов;

Результаты конкурса будут объявлены 21 февраля 2021 (Международный день родного языка). Премьера нового спектакля должна состояться не позднее 31 октября 2021 года.

Каждый театр-победитель получит премию в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на реализацию проекта (постановку нового спектакля). Авторы драматургических произведений (инсценировок) проектов, победивших в конкурсе, будут премированы отдельно в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Подробную информацию о проведении конкурса Вы можете получить из положения конкурса «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»).