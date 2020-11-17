Одежда с национальным характером

Сегодня хочу познакомить читателей нашего Портала с первым моим респондентом! Данная рубрика еще не получила своего названия, но суть заключается в том, что я буду искать наших земляков, которые являются «Людьми дела!» Они все разные, кто-то занимается общественной деятельностью, помогая людям, кто-то строит бизнес, а некоторые проявляет себя в творчестве. Думаю, будет интересно!

С уважением, Валиуллин Тахир!

— Здравствуйте! Где Вы родились и выросли?

— Добрый день! Родился я в небольшом, но красивом и историческом городе Елабуга в Республике Татарстан!

— Что повлияло на Ваше формирование, Тимур?

— Повлияло мое окружение. Это родные и близкие, которые всегда старались дать мне только самые лучшие человеческие качества. Мои друзья, с ними проживали разные истории и со школьных времён продолжаем сохранять дружбу. Да и вообще все люди с кем мне доводилось коммуницировать, как-то влияли на мою судьбу. Думаю это происходит с каждым человеком.

— Ваш первый бизнес-опыт, когда Вы начали заниматься бизнесом?

— Вообще, мысли о бизнесе зародились ещё в школе. Хотелось иметь собственное дело, где можно самому все придумывать, контролировать и от твоих действий зависит финансовое благополучие. И конечно же имя твоего дела. Мне было очень интересно мыслить в этом направлении. Предпринимал попытки создания ютуб канала. Приобрел аппарат сладкой ваты. Выезжал с ним на городские мероприятие, но все это не обвенчалось успехом. К счастью, сейчас я стал заниматься своим делом, производством и продажей одежды, премиального качества!

— Расскажите, как у Вас появилась идея создания бренда одежды с татарской символикой? Это патриотизм или что-то другое?

— Я часто упоминаю о том, что был лидером студенческого самоуправления. Являлся участником множества мероприятий. Везде была раздатка, особенно было приятно получать раздатку с символикой Татарстана, для меня это гордость. Так и зародилась идея, но я не знал, где это можно реализовать.

— Как Вы изменились, будучи предпринимателем, по сравнению с тем, каким Вы начали?

— Вы знаете, мы ведь и сейчас находимся на начале пути, сложно пока сделать какие-то конкретные выводы.

(Дополняет Валиуллин Тахир: В песне Левана Горация «раньше L’ONE» «В самом начале» поет о том, что мы всегда находимся на начале пути и до финиша еще очень долго, так и происходит и должно быть, чтобы всегда жить с целью. Словно, это марафон. Говоришь себе это лишь СТАРТ и тем самым у тебя всегда есть «ЦЕЛЬ — Финиш», к которому ты бежишь)

— С какими трудностями Вы сталкивались?

— Трудности возникают иногда в коммуникациях с людьми, всегда находятся негативно настроенные. Сложности возникают в рабочих моментах, из-за которых могут нарушиться сроки. Трудности это неплохо, без них я не смогу прогрессировать, это своего рода проверка на прочность и развитие.

— Каким был самый ценный урок в предпринимательской деятельности?

— Скажу очевидную вещь на первый взгляд, но с ещё большим значением воспринимаешь слово «СЧИТАЙ!» Всегда нужно считать, все и до мелочей, иначе порядка не будет.

— На что нужно обращать внимание, чтобы быть успешным в предпринимательстве?

— На начальном этапе ведения собственного дела могу сказать что нужно обращать внимание на то, какое у тебя окружение. Если это пессимисты и люди-токсины, то соответственно человек вряд ли будет успешным, если это мечтатели и уверенные ребята, то соответственно и вы являетесь таким же, а с такими качествами можно идти в гору.

— Сейчас из всех углов появляются бизнес тренеры и «мотиваторы». Во многом они не имеют собственного дела, а лишь продают «сладкую» информацию о бизнесе. Вы как человек, который уже получил в этом деле опыт. Дайте совет начинающему предпринимателю и в целом, человеку который хочет добиться успеха в жизни?

— Хороший вопрос, надо признать то, что действительно куча самозванцев в этой отрасли, но есть и действительно хорошие мотиваторы. Коучи с которыми есть толк позаниматься. Я тоже хочу добиться успеха. И мы двигаемся в этом направлении, потому что хотим достичь успеха, хотим радовать людей своей продукцией, хотим финансового благополучия и его роста, хотим счастливую и качественную жизнь, важно чего-то очень сильно хотеть!

— Чем в первую очередь должен заниматься владелец бизнеса? Назовите три главные, по Вашему мнению, задачи, которыми должен заниматься собственник, чтобы его бизнес стал успешным?

— Во-первых, самодисциплина! Во-вторых, постоянная самоотдача решениям разных вопросов, в основном дискомфортный. В третьих, нужно считать всегда.

— Поделитесь опытом создания бизнес-команды. Как подобрать лучших сотрудников в свой бизнес?

— Пока мы не нанимали сотрудников.

— Поделитесь опытом продвижения бизнеса. Какие способы, каналы рекламы Вы считаете наиболее действенными?

— Это Соцсети.

— Как Вы продвигаете свой бренд?

— Через Соцсети.

— Как Вы защищаете свою интеллектуальную собственность?

— Бренд «TATkiem» сегодня является официальным товарным знаком.

— Назовите три основных своих жизненных правил?

— Уважай близких и друзей, будь собой, верь в себя!

— Тимур, есть ли у Вас мечта? Какая она?

— Конечно есть! Больше путешествовать по миру. Хочу увеличения и укрепления своего финансового благосостояния, всегда быть рядом с семьей! Это даже больше не мечты, а мои стремления по жизни.

— Где Вы видите себя и свой бренд через 15 лет?

— Хотелось бы, чтобы «TATkiem» был брендом республики как для татарстанцев проживающих в республике, так и для наших ребят за пределами Татарстана!

— Какова Ваша конечная цель?

— Трудиться и быть счастливым!

— Если бы у была возможность вернуться назад, Вы бы все равно взялись за создание этого бренда одежды?

— Да, это хорошая ниша.

— И конечное, Тимур вы хотели бы иметь машину времени?

— Нет, жизнь бы могла потерять всякий смысл!

Я выражаю большую благодарность всем, кто ознакомился с этим интервью! Для меня это первый, но не последний опыт в данном направлении. Поэтому, хотелось бы услышать замечания и пожелания! Спасибо всем, кто поддержал мою задумку: родителям, Равилю Закирову и всем кто помог советом и своим мнением про задумку новой рубрики на Портале!

И Конечно же спасибо Тимуру за данное интервью!

С уважением и до новых встреч, Валиуллин Тахир!

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