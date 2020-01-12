Один – имам на берегу Белого моря, другой – Черного: необычная история братьев Кадеевых

Как и в начале XX века, и сейчас татары идут в первых рядах в служении исламу по всей России. Сыновья Рафика и Марьям Кадеевых в их числе. Судьба разбросала их по свету – один из братьев работает имам-мухтасибом на берегу Белого моря, другой – на берегу Черного моря.
Братья Кадеевы родом из села Белозерье Мордовии. Здесь проживают почти три тысячи татар, и на каждой из улиц села есть мечеть, ведь здесь каждый житель читает намаз. Белозерье состоит из восьми махалля.
Юноши выросли в религиозной семье и, продолжая путь отца, получили религиозное образование. «Родители приучили нас читать намаз пять раз в день. Мы росли и воспитывались по канонам ислама», – вспоминают братья сейчас. «Я очень благодарен отцу за религиозное воспитание и напутствие, благодаря которому я пошел по этому пути», – отмечает Мухаммад.
«С детства мы с братом вслед за папой – Рафиком и мамой – Марьям читали намаз, ходили в мечеть. Все это делалось по нашему желанию, нас никогда не заставляли этого делать», – рассказывает Салих хазрат.
«Первая ураза пришлась на зиму, в 8 – 9 лет. Намаз начал читать чуть раньше, лет в пять-шесть. Мухаммад младше меня на полтора года, но и он не отставал», – рассказывает Салих.
Братья Салих и Мухаммад получили основное образование в родном селе, затем отучились в исламском медресе в Альметьевске. В настоящее время оба учатся на Восточном факультете в Санкт-Петербургском государственном университете.
После года обучения в Московском исламском институте Духовное управление мусульман России направило Салиха учиться в Петербург. Здесь он получает образование на отделении исламоведения восточного факультета. Этот этап они проходят вместе с братом Мухаммадом. Но дальше пути братьев Кадеевых расходятся.
Духовное управление отправляет Салиха на стажировку в Рим. Главная цель поездки – изучение межрелигиозного диалога. «Я учился там вместе со студентами из Америки, Украины, Индонезии и стран Африки. Среди нас были христиане, католики, евреи и мусульмане, – рассказывает он. – Общение с представителями других стран и конфессий стало для меня обменом опыта. Было интересно слушать ответы студентов и учителей на вопросы, касающиеся политики, ислама. К сожалению, о татарах они не знали. Я был самым молодым среди них».
Сейчас Мухаммад учится в магистратуре Санкт-Петербургского университета и заочно обучается в Московском исламском институте. Наряду с учебой Мухаммад ведет преподавательскую деятельность. В Санкт-Петербурге по выходным он проводит занятия для старших и детей. Здесь организованы занятия по арабскому языку, правилам чтения Корана, основам ислама. На учебу с удовольствием ходят не только дети, но и люди довольно пожилого возраста.
По словам Мухаммада хазрата, несколько раз подходили спрашивать про курсы татарского языка, но желающих набралось недостаточно для создания класса. «Несмотря на то что я больше учился на русском языке, я довольно хорошо знаю и понимаю татарский. Когда есть возможность, стараюсь больше говорить на родном языке. Нельзя забывать свой язык и свои корни. Я никогда не забуду свой язык», – с гордостью заявляет Мухаммад.
В июне прошлого года муфтий Равиль Гайнутдин назначил Мухаммада Кадеева имам-мухтасибом Краснодарского края. Как отмечает хазрат, в регионе много мусульман, но мечети пока нет. В городе Сочи работает местная религиозная организация «Ясин» под руководством Духовного управления РФ. «Я поддерживаю связь с обществом татар Краснодара. У нас есть большая молельная комната. Во время зимних каникул запланировал провести там пятничный намаз. Планируем организовать официальную местную религиозную организацию совместно с мусульманами Краснодарского края», – поделился Хазрат.
На юге Мухаммад хазрата встретили очень тепло и дружественно. «Мухтариат татарского общества сопровождал меня каждый день, проявили большую заботу. Здесь очень нужен был человек, решающий вопросы религиозного плана, поэтому они обрадовались моему приезду», – выразил благодарность хазрат.
За неделю в Краснодаре хазрат успел встретиться с узбекской, таджикской, афганской диаспорами.
Если Мухаммад сейчас работает на юге, то его брат Салих Кадеев является имам-мухтасибом Архангельской области на берегу Белого моря. «Очень хорошо меня здесь встретили. Тут проживает многонациональный народ, но есть единое мусульманское общество», – рассказал Салих хазрат. По выходным он проводит занятия для детей. Тесно сотрудничают с правительством области, организовывают конференции и мероприятия. Хазрат читает пятничные намазы, никахи, панихиды по усопшим.
Мечеть в Архангельске построена в 1905 году. Это самая северная мечеть России.
«В Архангельске проживает много татар. Курсы татарского языка были бы полезны и мне, и всем остальным желающим. Каждый народ, живущий в русской среде, тоскует по своему родному языку. Я покинул свое село очень давно. Хоть мне и непросто общаться на татарском языке, я хорошо его понимаю», – поделился мнением хазрат.
По мнению имам-мухтасиба Архангельской области, мечети необходимо строить в тех регионах, где проживает много мусульман. «Нам необходимо сделать это вместе с мусульманами из других стран. Мусульмане – выходцы с Кавказа и из Средней Азии – сначала организовывают свои общества, затем строят мечети», – считает Салих Кадеев.
Братья Салих и Мухаммад уверены, что выбранный ими путь самый верный. Хоть они и живут в разных краях, цель и миссия их едина – объединение татар и мусульман, разбросанных по свету.
Ляйсан Рахматуллина