Один – имам на берегу Белого моря, другой – Черного: необычная история братьев Кадеевых

Братья Кадеевы родом из села Белозерье Мордовии. Здесь проживают почти три тысячи татар, и на каждой из улиц села есть мечеть, ведь здесь каждый житель читает намаз. Белозерье состоит из восьми махалля.

Как и в начале XX века, и сейчас татары идут в первых рядах в служении исламу по всей России. Сыновья Рафика и Марьям Кадеевых в их числе. Судьба разбросала их по свету – один из братьев работает имам-мухтасибом на берегу Белого моря, другой – на берегу Черного моря.

Юноши выросли в религиозной семье и, продолжая путь отца, получили религиозное образование. «Родители приучили нас читать намаз пять раз в день. Мы росли и воспитывались по канонам ислама», – вспоминают братья сейчас. «Я очень благодарен отцу за религиозное воспитание и напутствие, благодаря которому я пошел по этому пути», – отмечает Мухаммад.

«С детства мы с братом вслед за папой – Рафиком и мамой – Марьям читали намаз, ходили в мечеть. Все это делалось по нашему желанию, нас никогда не заставляли этого делать», – рассказывает Салих хазрат.

«Первая ураза пришлась на зиму, в 8 – 9 лет. Намаз начал читать чуть раньше, лет в пять-шесть. Мухаммад младше меня на полтора года, но и он не отставал», – рассказывает Салих.

Братья Салих и Мухаммад получили основное образование в родном селе, затем отучились в исламском медресе в Альметьевске. В настоящее время оба учатся на Восточном факультете в Санкт-Петербургском государственном университете.

После года обучения в Московском исламском институте Духовное управление мусульман России направило Салиха учиться в Петербург. Здесь он получает образование на отделении исламоведения восточного факультета. Этот этап они проходят вместе с братом Мухаммадом. Но дальше пути братьев Кадеевых расходятся.