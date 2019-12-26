Оформление аэропорта «Казань» полностью завершат ко дню празднования 100-летия ТАССР

Оформление и благоустройство аэропорта «Казань» завершат к 30 августа – дню празднования 100-летия ТАССР, а дизайн утвердят в начале 2020 года. Об этом на заседании оргкомитета по вопросу оформления аэропорта «Казань» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«До 30 августа мы планируем все работы завершить. Часть работ будет сделана до июня 2020 года, остальные работы ко дню Республики Татарстан мы хотим реализовать, чтобы получился полный комплекс», – пояснил Сафин.

Архитекторы предложили пять концепций дизайна и благоустройства воздушной гавани – «Поэзия серебряных линий», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Свет Тукая» и «Следуй за ласточкой». Авторы презентаций предложили установить различные варианты арт-объектов со сказочными героями, благоустроить сквер, установить информационные панно, обновленную детскую площадку, интерактивную инсталляцию и фотозону.

Все лучшие решения концепций планируется объединить в одну идеологическую цепочку, посвященную творчеству великого татарского поэта.

Варианты дизайна брендированного посадочного талона включают плоскостное изображение портрета Тукая, нанесение строк из стихотворений классика или дат, посвященных памятным событиям.

К слову, оргкомитет планирует разработать онлайн-платформу, где все желающие смогут ознакомиться со всеми предложенными вариантами оформления аэропорта и проголосовать за них.

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих соотечественников проходил в конце 2018 года. В финале голосования за названия для двух международных аэропортов Татарстана суммарно было отдано около 193 тыс. голосов. Победу в народном голосовании по аэропорту «Казань» одержал Габдулла Тукай, для «Бегишево» жители страны выбрали имя Николая Лемаева. После этого соответствующие имена им присвоил Президент РФ Владимир Путин.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru