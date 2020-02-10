enrutat
Главная / Около 200 человек посетили татарский фестиваль «Кышкы уеннар» в Пушкино
Около 200 человек посетили татарский фестиваль «Кышкы уеннар» в Пушкино

Около 200 человек посетили татарский фестиваль «Кышкы уеннар» в Пушкино

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 10.02.2020 0 9

Фестиваль «Кышкы уеннар» (в переводе с татарского языка означает «Зимние забавы») прошёл 8 февраля в городском округе Пушкино. На территории муниципалитета такое мероприятие проводится уже несколько лет подряд. В этом году оно было приурочено к 100-летию образования Татарской АССР, сообщают «Радио 1» в пресс-службе округа.

«Доброй традицией стало проведение этого праздника в Пушкине. Отрадно, что с каждым годом в нём принимают участие всё больше жителей округа, которые представляют традиции разных народов. Спасибо организаторам – Интернациональному Дому дружбы  и Татарскому культурно-просветительному центру – за единение культур, за то, что такими проектами вы наполняете сердца людей разной веры одним светлым чувством – любовью к ближнему! От души желаю всем гостям праздника мира, добра и благополучия!» – выступила с поздравительной речью замглавы г. о. Пушкино Нина Ушакова.

Гости фестиваля познакомились с татарской культурой и обычаями, попробовали национальную кухню, поучаствовали в конкурсах, для них организовали праздничный концерт.
Особое внимание уделили лауреатам конкурса рисунков и предметов декоративно-прикладного искусства «Татарские орнаменты», прошедшего на территории муниципалитета в январе. Более 20 жителей г. о. Пушкино получили дипломы и значки фестиваля. Гости мероприятия смогли увидеть около 30 работ конкурсантов. Самой младшей участнице исполнилось пять лет, самой старшей – 70 лет.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.