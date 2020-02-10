Около 200 человек посетили татарский фестиваль «Кышкы уеннар» в Пушкино

«Доброй традицией стало проведение этого праздника в Пушкине. Отрадно, что с каждым годом в нём принимают участие всё больше жителей округа, которые представляют традиции разных народов. Спасибо организаторам – Интернациональному Дому дружбы и Татарскому культурно-просветительному центру – за единение культур, за то, что такими проектами вы наполняете сердца людей разной веры одним светлым чувством – любовью к ближнему! От души желаю всем гостям праздника мира, добра и благополучия!» – выступила с поздравительной речью замглавы г. о. Пушкино Нина Ушакова.