enrutat
Главная / Около 30 казанских автобусов украсят символикой 75-летия Победы и 100-летия ТАССР
Около 30 казанских автобусов украсят символикой 75-летия Победы и 100-летия ТАССР

Около 30 казанских автобусов украсят символикой 75-летия Победы и 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 16.04.2020 0 2

Около 30 казанских красных автобусов украсят символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. Несколько автобусов с нанесенными логотипами вышли на маршрут с 16 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«В этом году мы отмечаем по-настоящему знаменательные даты. И очень хотелось, чтобы, несмотря на непростые обстоятельства, жители Казани не забывали об этом», — отметил заместитель директора по эксплуатации ПАТП № 4 Альберт Давлетшин.

На одной стороне автобуса будет нанесена символика 75-летия Победы, а на другой — столетия ТАССР.

Брендированные автобусы будут курсировать по разным маршрутам, но предпочтение отдается самым протяженным, заключил Давлетшин.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.