Около 30 казанских автобусов украсят символикой 75-летия Победы и 100-летия ТАССР

Около 30 казанских красных автобусов украсят символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. Несколько автобусов с нанесенными логотипами вышли на маршрут с 16 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«В этом году мы отмечаем по-настоящему знаменательные даты. И очень хотелось, чтобы, несмотря на непростые обстоятельства, жители Казани не забывали об этом», — отметил заместитель директора по эксплуатации ПАТП № 4 Альберт Давлетшин.
На одной стороне автобуса будет нанесена символика 75-летия Победы, а на другой — столетия ТАССР.
Брендированные автобусы будут курсировать по разным маршрутам, но предпочтение отдается самым протяженным, заключил Давлетшин.