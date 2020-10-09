Октябрьский выпуск журнала «Салават купере» удивил необычной формой

После обновления концепции издания каждый номер журнала «Салават купере» стал похож на игрушку, благодаря фигурной вырубке они обретают необычный вид. На днях читателям был представлен октябрьский номер — он посвящен транспортным средствам и выполнен в форме машинки.

Журнал открывает сказка о машине по имени Тиз-тиз (в переводе с татарского «быстрый»). По сюжету сказки Тиз-тиз был когда-то красивым и быстрым автомобилем. Сейчас Тиз-тиз стоит в гараже и очень стесняется своей внешности, ему кажется, что все будут смеяться над его грязными окнами и потрескавшейся краской. Все изменилось, когда Тиз-тиз пришел на помощь своим маленьким друзьям и повез их в город к врачу. Кого встретит он по дороге и чем закончится его путешествие… узнают читатели «Салават купере».

Кроме того, в октябрьском выпуске — короткие доступные стихотворения и занимательные игры. Они помогут малышам получить больше информации о транспортных средствах, разовьют логическое мышление. На каждой странице размещен оригинальный QR-код, по которому можно пройти и посмотреть видео познавательного и развлекательного характера.

По традиции журнал подготовил сюрприз — цветная бумага из вложения поможет малышам окунуться в мир творчества. На задней обложке журнала размещена «волшебная» раскраска. Стоит только загрузить специальное приложение — и картинка оживает!

Интересные поделки, раскраски, игры, наклейки, сюрпризы и конкурсы с дорогими призами — все это можно найти в выпусках журнала «Салават купере».

tatar-inform.ru