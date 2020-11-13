Он строил КамАЗ

Я, Латыпов Данил, уже более пяти лет живу в Нижнем Новгороде. Так получилось, что мы всей семьей переехали сюда из Набережных Челнов. И я рад, что здесь мы активно влились в ряды местных нижегородских татар. Сам я лично с удовольствием принимаю участие в общественной жизни и всегда приятно, когда могу внести свою лепту в развитие культуры и сохранение истории, традиций. С удовольствием читаю публикации о простых ли, о знаменитых ли татарах-выходцах Нижегородчины. И хотел бы поделиться воспоминаниями и информацией о трудовом подвиге моего деда Яппарове Мунавире Карамовиче (1941-2020 г), который, к сожалению, совсем недавно ушел из жизни.

Набережные Челны — город автозаводцев. Он воздвигнут в невиданно короткие сроки усилиями тысячи добровольцев-энтузиастов, съехавшихся со всех концов страны на берега Камы. Центром притяжения сил стали Набережные Челны — небольшой городок в Татарской АССР. Сюда, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, съехались десятки тысяч молодых патриотов. Решив связать свою судьбу с КамАЗом, они с первых дней горячо взялись за сооружение завода будущего и города будущего.

Представители более 60 национальностей СССР трудились плечом к плечу, прокладывая в степи дороги, возводя кварталы жилых домов и производственные корпуса. Лучший опыт, накопленный в братских республиках, был применен при строительстве КамАЗа.

В 1971 года на строительство КамАЗа из Магнитогорска приехал и мой дед Яппаров Мунавир Карамович, взяв свою семью — жену Венеру, детей Вадима и Эльвиру. Приехав на начало стройки нового города стал трудиться в очень тяжёлых условиях и обустраивать свой быт.

Трудился прорабом, а затем начальником участка на строительных объектах КамАЗа СМУ-1 треста «КамАЗремстрой» — жилые дома для рабочих, лагеря для отдыха детей и взрослых.

За весь трудовой путь был награждён многочисленными Почетными грамотами за высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни. Неоднократно награждён знаками отличия Победителя социалистического соревнования.

Яппаров М.К. всю свою жизнь прожил в Набережных Челнах, в окружении своих детей и внуков. В октябре 2020 года его жизнь неожиданно оборвалась.

Уходят герои своего времени, и нельзя забывать их подвиги.