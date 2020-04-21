Онлайн-конкурс молодых татарских певцов «Тукай моңы» продолжает прием заявок

Продолжается прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Тукай моңы», приуроченном ко дню рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Конкурс проводится с целью выявления молодых талантливых певцов, поющих народные песни на татарском языке. Организаторы конкурса — Клуб татарской национальной культуры «Мизгел» и Молодежный центр «Нур» г.Набережные Челны.

К участию в конкурсе приглашается татарская молодежь от 16 до 30 лет. Участнику необходимо снять видео с исполнением татарской народной песни на тему родного языка или родного края. Победителем в конкурсе сможет стать только один участник, которого выберет жюри. Также будет проведено интернет-голосование на приз зрительских симпатий.

Для участия необходимо быть подписчиком группы «Мизгел» поставить лайк и оставить комментарий под видео.

Заявки принимаются до 23 апреля на адрес электронный почты: mizgel1919@mail.ru.

Все работы будут опубликованы в группе «Мизгел».

Голосование продлится до 10:00 24 апреля. Итоги онлайн-конкурса будут подведены 24 апреля в 17:00.

moskvatatar.ru