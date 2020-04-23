Онлайн-концерт Марата Галимова и Линары Батталовой в поддержку всех, кто на самоизоляции

К марафону онлайн-концертов в поддержку всех, кто на самоизоляции, присоединяются заслуженный артист Татарстана Марат Галимов и певица Линара Батталова.

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В рамках серии онлайн-концертов #айдадомой уже выступили многие известные артисты Татарстана. Среди них – Салават Фатхетдинов, Винера Ганеева, Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, Диляра Вагапова и группа Мураками, Лэйна, Артур Шамгунов и резиденты StandUp Club Kazan, финалистка шоу «Голос.Дети» Саида Мухаметзянова, ВИА «Волга-Волга», этно-поп-дуэт Djinn City, DJ Bubblegum.

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Онлайн-концерты будут транслироваться в ютуб канале Tatarstan Republic регулярно в период особого санитарно-эпидемиологического режима.