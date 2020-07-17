Онлайн-концерт в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге будет организован на площадке парка «Россия — Моя история»

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с генеральным директором музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» г. Санкт-Петербурга Олегом Черняга. Во встрече также приняли участие члены оргкомитета по организации и проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ходе заседания обсудили вопросы организации онлайн-концерта, проведения съёмок выступлений известных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на площадке музейно-выставочного комплекса, а также возможность проведения и демонстрацию онлайн-трансляции из атриума Исторического парка.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и наметили план действий по организации совместных проектов.

Исторические парки «Россия – Моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 21 город: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Челябинск, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск.

Исторический парк открылся 10 декабря 2017 года. В нём представлены четыре мультимедийных экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945: От великих потрясений к Великой Победе», «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года». Экспозиции включают в себя различные формы информационных носителей: сенсорные столы, экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. Также представлена экспозиция, посвящённая истории Северной столицы, цель которой показать основные этапы развития города, подчеркнуть динамизм и сконцентрировать внимание на уникальных объектах городской среды. Комплекс нацелен на образовательные, культурные и патриотические задачи.

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