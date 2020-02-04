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Онлайн-премьеру спектакля «Угасшие звезды» покажут в челнинском кинотеатре

Онлайн-премьеру спектакля «Угасшие звезды» покажут в челнинском кинотеатре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Төп яңалыклар, 04.02.2020 0 10

16 февраля в 18:00 в кинотеатре «Иллюзиум» г. Набережные Челны в режиме онлайн будет показана премьера спектакля «Угасшие звезды». Трансляция из Казани будет идти напрямую из театра Камала в HD-качестве. Это первый подобный пример в истории татарского театра.

«Мы уже третий год организуем онлайн-трансляции своих мероприятий в Интернете. Например, в октябре прошлого года мы в прямом эфире показали открытие сезона, спектакль «Голубая шаль», 5 камер также снимали закулисье театра, параллельно был проведен телемост с татарскими диаспорами по всему миру. Всего трансляцию посмотрело свыше 30 тысяч человек, это очень хороший показатель, — рассказывает директор ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов. —  Благодаря субсидиям, выделенным Президентом РТ Рустамом Миннихановым, нам удалось закупить собственное оборудование для трансляций. И мы решили выйти на новый уровень – показывать спектакли на большом экране в кинотеатре!».

kamalteatr.ru

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