Онлайн-трансляции Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева

Несмотря на все трудности, Татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева остается со своими зрителями! Как известно, в сложившихся условиях работа актёров в театре невозможна. В связи с этим театр Г.Кариева предлагает онлайн-проект Live-спектакли, проще говоря, видеоверсии лучших постановок текущего репертуара.

В формате онлайн можно посмотреть сразу три спектакля: «Необыкновенные ичиги», «Умник» и одну из последних премьер, обладателя премии «Тантана» в номинации «Лучший спектакль для детей» — «Сказки Хикмета». Записи спектаклей будут доступны по подписке. Live-спектакли — это те же полюбившиеся зрителям истории и герои, но в новом формате. Постановки сопровождаются субтитрами на русском языке.

Также, каждый вторник и четверг, театр Кариева готов радовать зрителей показом своих архивных спектаклей на ютуб канале. За расписанием спектаклей Вы можете следить в социальных сетях.

Официальный сайт: https://karievteatr.ru/.

Вконтакте: https://vk.com/kariev_teatri.

Instagram: https://www.instagram.com/teatr_g.karieva/.

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCfAJ9Jc16w7rpEvGj9vpiOQ

Facebook: https://m.facebook.com/karievteatr/

Telegram: https://tlg.name/s/teatrkarieva.

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