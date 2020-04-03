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Online-экскурсия по екатеринбургской выставке «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки»

Online-экскурсия по екатеринбургской выставке «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 03.04.2020 0 7

Как побывать на межрегиональной выставке традиционной татарской культуры не выходя из дома? Читаем в статье.

В связи с введением карантина приостановлены все культурные мероприятия, в том числе и Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры татар «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки».

Повода для уныния нет, организаторы выставки подготовили видеоэкскурсию, благодаря которой любой желающий сможет ознакомиться с одним из старейших видов ручной вышивки — тамбурным швом, не выходя из дома.

Увидеть видеоэкскурсию можно по ссылке.

На экспозиции представлены предметы из коллекции Национального музея Республики Татарстан, город Казань, Национального культурного комплекса села Аракаево, фондов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и частных коллекций.

Организаторы уверяют, что выставка продолжит свою деятельность, как только закончатся вынужденные выходные.

Напомним, что она находится Центре традиционной народной культуры Среднего Урала по адресу ул. Чапаева, 10  и продлится до 26 апреля.

ural.tatar

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