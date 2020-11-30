Опубликован электронный сборник пьес конкурса любительских театров «Молодые таланты — Яшь талантлар»

Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» подвела итоги Конкурса пьес для любительских театральных коллективов «Молодые таланты — Яшь талантлар». Опубликован электронный сборник, в котором собраны произведения молодых писателей.
Мероприятие проводилось за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты.
Целью конкурса являлась активизация молодых талантливых авторов в создании пьес (драматургического материала) для любительских театров, в замысле которых отражены традиции, этнические особенности, жизненный уклад и национальная культура татарского народа.
Электронный сборник можно посмотреть по данной ссылке.