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Опубликован электронный сборник пьес конкурса любительских театров «Молодые таланты — Яшь талантлар»

Опубликован электронный сборник пьес конкурса любительских театров «Молодые таланты — Яшь талантлар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.11.2020 0 1

Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» подвела итоги Конкурса пьес для любительских театральных коллективов «Молодые таланты — Яшь талантлар». Опубликован электронный сборник, в котором собраны произведения молодых писателей.

Мероприятие проводилось за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты.

Целью конкурса являлась активизация молодых талантливых авторов в создании пьес (драматургического материала) для любительских театров, в замысле которых отражены традиции, этнические особенности, жизненный уклад и национальная культура татарского народа.

Электронный сборник можно посмотреть по данной ссылке.

fnkat.tatarstan.ru

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