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Опубликовано постановление об учреждении республиканской премии имени Ильгама Шакирова

Опубликовано постановление об учреждении республиканской премии имени Ильгама Шакирова

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 24.08.2020 0

В целях стимулирования творческого потенциала деятелей вокального искусства, сохранения национальных вокальных традиций, государственного поощрения за достижение высокого уровня мастерства в вокальном искусстве Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Учредить Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова, присуждаемую один раз в два года начиная с 2021 года.
  2. Образовать Комиссию по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
  3. Утвердить прилагаемые:
  • Положение о Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;
  • Положение о Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;
  • состав Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
  1. Министерству финансов Республики Татарстан начиная с 2021 года обеспечить выделение Министерству культуры Республики Татарстан средств из бюджета Республики Татарстан в объеме 600,0 тыс.рублей на присуждение Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.

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