Опубликовано постановление об учреждении республиканской премии имени Ильгама Шакирова

В целях стимулирования творческого потенциала деятелей вокального искусства, сохранения национальных вокальных традиций, государственного поощрения за достижение высокого уровня мастерства в вокальном искусстве Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Учредить Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова, присуждаемую один раз в два года начиная с 2021 года.
- Образовать Комиссию по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
- Утвердить прилагаемые:
- Положение о Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;
- Положение о Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;
- состав Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
- Министерству финансов Республики Татарстан начиная с 2021 года обеспечить выделение Министерству культуры Республики Татарстан средств из бюджета Республики Татарстан в объеме 600,0 тыс.рублей на присуждение Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.