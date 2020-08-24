Опубликовано постановление об учреждении республиканской премии имени Ильгама Шакирова

В целях стимулирования творческого потенциала деятелей вокального искусства, сохранения национальных вокальных традиций, государственного поощрения за достижение высокого уровня мастерства в вокальном искусстве Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Учредить Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова, присуждаемую один раз в два года начиная с 2021 года. Образовать Комиссию по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова. Утвердить прилагаемые:

Положение о Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;

Положение о Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова;

состав Комиссии по присуждению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.

Министерству финансов Республики Татарстан начиная с 2021 года обеспечить выделение Министерству культуры Республики Татарстан средств из бюджета Республики Татарстан в объеме 600,0 тыс.рублей на присуждение Республиканской премии имени Ильгама Шакирова. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.