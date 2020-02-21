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Организатор музея татарского культурного центра Семея отмечает 85-летний юбилей

Организатор музея татарского культурного центра Семея отмечает 85-летний юбилей

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 21.02.2020 0 1

ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак», Татарский фольклорно-этнографисеский ансамбль «Истәлек», Татарский народный ансамбль песни и танца «Иртыш моңнары», Татарский ансамбль баянистов «Илһам», коллектив, учащиеся и родители Татарской школы искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области поздравляют Файзуллина Шауката Гарифовича, краеведа по истории татарского края, который занимался организацией музея татарского культурного центра города Семей, с 85-летним юбилеем!

Татарский музей в Доме дружбы г. Семей, основанный в 1996 году, с 1998 года стал для него вторым домом. Уже на протяжении 22 лет он является хранителем наследия татарского народа Семея! За этот кропотливый труд мы выражаем ему большую благодарность и уважение.

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