Организатор музея татарского культурного центра Семея отмечает 85-летний юбилей

ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак», Татарский фольклорно-этнографисеский ансамбль «Истәлек», Татарский народный ансамбль песни и танца «Иртыш моңнары», Татарский ансамбль баянистов «Илһам», коллектив, учащиеся и родители Татарской школы искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области поздравляют Файзуллина Шауката Гарифовича, краеведа по истории татарского края, который занимался организацией музея татарского культурного центра города Семей, с 85-летним юбилеем!

Татарский музей в Доме дружбы г. Семей, основанный в 1996 году, с 1998 года стал для него вторым домом. Уже на протяжении 22 лет он является хранителем наследия татарского народа Семея! За этот кропотливый труд мы выражаем ему большую благодарность и уважение.