Организаторы фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен») получили Благодарственное письмо от руководителя Американской татарской ассоциации

В своем письме руководитель Американской татарской ассоциации Орхан Агиш благодарит организаторов и участников фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»). По его словам, фестиваль стал настоящим праздником для представителей татарских общин Северной Америки, которые вживую смогли услышать любимые песни и популярные произведения известных композиторов на родном языке.

Напомним, 17 января Фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» («Ветер перемен») был презентован в знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке. Перед зрителями выступили артисты трех сезонов: Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Артур и Эльза Исламовы, Ксения Коробкова, Ильнар Миранов, Гульнора Гатина, Амир Ахмадишин, Максуд Юлдашев, Ильгиз Шайхразиев, Лилиана Газизова, Юлия Гарифуллина, Руслан Сайфутдинов, Альфия Нигматуллина, рэпер Ильяс Гафаров и группа “Jukebox trio” и др. Вела вечер народная артистка России Чулпан Хаматова. В мероприятии приняла участие министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«От имени Исполнительного комитета и членов Ассоциации американских татар в Нью-Йорке, а также представителей многих татарских общин в Северной Америке, которые посетили Фестиваль татарской песни «Ветер перемен», я имею честь и удовольствие выразить совместную благодарность и гордость за нашу этническую культуру Правительству Татарстана, особенно Президенту Рустаму Минниханову, конечно, Вам самой, а также Рауфалю Мухаметзянову, Вадиму Эйленкригу, Чулпан Хаматовой, Венере Ганеевой, Алексею Коробкову, Ксении Коробковой и всей группе опытных профессионалов в своих областях», — подчеркнул Орхан Агиш.

По словам автора, концертный зал был полон не только членами татарских общин, но и представителями американской общественности, которые хотели поближе познакомиться с татарской культурой.

Справка: Идея создания фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен») принадлежит Президенту РТ Рустаму Минниханову. Первый фестиваль состоялся в ноябре 2016 г., по его итогам Президентом РТ было принято решение сделать фестиваль ежегодным. Основными целями проекта являются: повышение уровня татарской эстрады, внедрение более высоких качественных требований к музыке, текстам, профессионализму исполнителей, стилистике, манере исполнения, пропаганда татарского музыкального искусства в России и за рубежом.

Директором фестиваля является Рауфаль Мухаметзянов, музыкальным руководителем — музыкант, трубач, бэнд-лидер, педагог Вадим Эйленкриг (Москва).

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