Организаторы фотоконкурса «Туган авылым — Родная деревня», посвященного 100-летию ТАССР, объявили о продлении сроков приема работ

Фотоконкурс «Туган авылым — Родная деревня», посвященный 100-летнему юбилею нашей республики, проводится Национальным комплексом «Туган авылым» при активной поддержке партнеров в лице Министерства культуры РТ, Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Фонда поддержки и развития культуры при Президенте РТ, Координационного Совета землячеств РТ при Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

В связи со сложившейся непредвиденной ситуацией, связанной с коронавирусом и объявленном по этой причине режиме самоизоляции, по просьбе многих фотографов, а также ряда партнеров конкурса, организаторы фотоконкурса приняли решение о продлении сроков приема работ до 31 июля 2020 года.

Напоминаем, что конкурс предусматривает 3 номинации:

Село Татарстан. Будни и праздники.

Традиции, Обряды. Народные промыслы

Природа Татарстана.

Уважаемые профессиональные фотографы и фотолюбители!

Организаторы фотоконкурса выражают надежду на активное участие в фотоконкурсе, который впервые в фотографической истории России определил тему деревни как самостоятельную. Именно в деревне формировались истоки национальной культуры, складывались традиции и обычаи народа. При этом, безусловно, современный быт деревни, повседневная жизнь сельчан сегодня значительно изменились.

В юбилейный год также планируется серия выставок лучших работ, поступивших на конкурс. Намечен выпуск презентационного фотоальбома с включением работ победителей данного фотоконкурса.

Положение о фотоконкурсе размещено на сайте Национального Комплекса «Туган авылым», Министерства культуры РТ, Республиканского Центра развития традиционной культуры, а также в социальных сетях.

Тел. для справок: +79674639088

mincult.tatarstan.ru