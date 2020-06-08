Проходят курсы для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй в регионах Российской Федерации и в странах зарубежья

С 8 по 18 июня 2020 года Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар и Республиканским центром развития традиционной культуры проводит онлайн-курсы для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй в регионах Российской Федерации и в странах зарубежья. В работе курса примут участие более 500 человек из 27 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников представители из Австралии, Бельгии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Узбекистана, Турции и т.д.

Обучающие курсы будут проходит в онлайн формате на площадках zoom, YouTube, VKontakte, Instagram.

Курсы пройдут в течении 11 дней. Перед участниками курса выступят ученые Академии наук РТ, специалисты Центра развития традиционной культуры, преподаватели Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, Казанского Государственного института культуры, представители Республиканской Федерации корэш, Санкт-Петербургского союза дизайнеров.

На курсах пройдут лекции по организации мероприятия, режиссуре, оформлению и музыкальному компоненту обрядового комплекса праздника. Обучающие лектории по литературе праздника, проведению детской площадки и народных игр: национальная борьба, скачки и т.д.

Специально для участников курса будут проводиться мастер-классы по: народно-художественным промыслам от ведущих мастеров-ремесленников и дизайнеров Республики Татарстан и татарским народным танцам от ансамбля танца “Казань”. Также участники научатся за 2 часа изготавливать нагрудное украшения «Изю» и печь самые изысканные блюда татарской кухни.

Пройдут эфиры с представителями татарской эстрады и розыгрыши призов.

Мероприятия будут проходить на двух государственных языках Республики Татарстан. По завершении программы о прохождении курсов будут выданы сертификаты соответствующего образца.

Для связи:

Валиахметова Сюмбеля Дамировна

+7 917 856-02-06

sambella9110@mail.ru