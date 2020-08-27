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Останкинская телебашня окрасится в цвет флага Татарстана

Останкинская телебашня окрасится в цвет флага Татарстана

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 27.08.2020 0 1

В рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР, Телерадиосеть России поддержала просьбу Полномочного представительства Татарстана в РФ о транслировании изображения символа республики на медиафасаде Останкинской телебашни.

30 августа, в День Республики Татарстан, на Останкинской телебашне с 10:00 до 22:00 будет проецирован флаг республики и поздравление с юбилеем.

Останкинская телебашня – самое высокое сооружение в Европе и России. Символ телевидения страны, общенациональный бренд и один из самых узнаваемых объектов Москвы.

tatmsk.tatarstan.ru

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