От китайских пагод к башне Сююмбике

В Центре «Эрмитаж-Казань» открывается выставка петербургского художника Азата Галимова «Между Западом и Востоком». Она приурочена к 100-летию образования ТАССР.

Азат Галимов родился в 1958 году в Буинском районе ТАССР. Больше сорока лет он живёт и работает в Санкт-Петербурге, но мотивы возвращения на родину и единения с родными местами неизменно присутствуют в его творениях.

На выставке представлены 154 полотна, среди которых множество видов Казани, занимающей важное место в творчестве Галимова. Глазами художника посетители выставки увидят Кремль, башню Сююмбике, мечеть Кул Шариф, Азимовскую и Бурнавескую мечети, улицы и скврики старого города. Тему городского пейзажа продолжают импрессионисткие виды Санкт-Петербурга, а также множество картин, написанных во время или по воспоминаниям Азата Галимова о путешествиях по Франции, Италии, Германии, Турции, Болгарии, Китаю.

«Камерные по характеру пейзажи Азата Галимова отмечены проникновенной, лирической интонацией, которая достигается самыми выразительными средствами живописи – тонко разработанными оттенками, гармоничным тональным решением, фактурой красочного слоя. Этот ритм пронизывает очертания европейских готических соборов и ренессансных палаццо и экзотический для нас облик китайских пагод на фоне пронзительной синевы неба. Он возникает и в суете стамбульских улочек, контрастом которых является величественная торжественность турецких мечетей с высокими минаретами», — комментирует творения художника специалист Центра «Эрмитаж-Казань» Екатерина Петренко.

Выставка откроется 31 июля и продлится до 30 августа.

100tatarstan.ru