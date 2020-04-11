От лошадей до ГРЭС. В Татарстане выбрали 100 любимых брендов

Опубликованы результаты народного голосования «100 легендарных брендов Татарстана», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР.

Конкурс проходил с 20 января по 6 апреля 2020 года. Лучшим из 900 брендов татарстанцы отдали около 200 тысяч голосов.

На первом этапе жители республики голосовали за любимые бренды в 16 отраслях. Было выбрано 57 победителей. Наиболее острой оказалась борьба среди представителей промышленности. На втором этапе были определены лучшие бренды — по одному из каждого района Татарстана. Активней всего голосовали в Алексеевском, Муслюмовском, Бавлинском, Новошешминском районах. На втором месте по числу голосов оказались Буинский, Лаишевский и Сабинский районы. Во время голосования предпринимались попытки массового голосования с виртуальных IP-адресов или с адресов, находящихся за пределами России. Эти голоса при подсчёте не учитывались.

В числе победителей — предприятия самых разных сфер, такие как Билярский музей-заповедник, Татарский конный завод (орловские рысаки), Заинская ГРЭС, Камско-Устьинский гипсовый рудник, газета «Чистопольские известия», вода «Шифалы су» и многие другие.

Весь список победителей — на сайте 100brand.ru.

100tatarstan.ru