От Находки до Калининграда: флаг ТАССР в Прокопьевске

Сегодня в рамках рабочей поездки в Кемеровскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев принял участие на эстафете торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования ТАССР. Нашивки миниатюр флагов своих субъектов прикрепили руководители татарских общественных организаций Сибирского федерального округа. Напомним, старт эстафете был дан в конце января в городе Улан-Удэ. Как отметил Василь Шайхразиев, флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам. Восточная точка – в г.Находка, а самая западная точка будет в г.Калининград.

Мероприятие прошло в ДК им. Маяковского г.Прокопьевска. Собравшихся в зале соотечественников поприветствовали заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и глава города Прокопьевска Андрей Мамаев.

Председатель Нацсовета ознакомил присутствующих с планом работы Всемирного конгресса татар на 2020 год и призвал руководителей общественных организаций работать используя положительный опыт друг друга.

Он подчеркнул и о предстоящей Всероссийской переписи населения. Василь Шайхразиев отметил, что общественные организации должны дойти до каждого татарского человека, и процитировал слова Президента Татарстана. Напомним, на XIV форуме «Деловые партнеры Татарстана», проводимом исполкомом Всемирного конгресса татар, Рустам Минниханов высказался о будущей переписи: «Нам чужие не нужны, но свои пусть будут подсчитаны».