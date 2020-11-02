От ТЦ «Өчпочмак» до альметьевского синтипопа: в Челнах прошел Форум татарской молодежи

Молодежная организация из Набережных Челнов URBANTATAR впервые провела Форум татарской молодежи, на котором решила дать слово самим слушателям. Корреспондент «Реального времени» побывал ментором юных и инициативных. Дайте голос молодым

URBANTATAR возник, когда выпускница КФУ Гузеля Ахметгараева вернулась в родные Челны и решила выстроить здесь сообщество по тем образцам, которые видела в Казани. Можно считать URBANTATAR челнинским отделением Форума татарской молодежи, и это уникальный случай: форум как организация собирает подобные объединения по всему миру, но собственные ячейки он никогда не создавал. Среди любопытных форматов, которые предложили челнинцы, — исследование района ЗЯБ и активная работа с местным драматическим театром.

На этот раз им досталась от местного комитета по делам молодежи организация Форума татарской молодежи, ранее проводившегося клубом национальной культуры «Мизгел».

— Нам предложили сменить формат и сделать его более открытым для молодежи, — говорит Ахметгараева. — Мне кажется, площадки для реализации татарских тем в городе не хватает, а сейчас мы видим возрождение интереса к ним от горожан, от ребят, есть поддержка администрации. Так что мы подготовили форум за 3 недели.

— Я вижу запрос на это даже в формировании команды, — продолжает Ахметгараева. — В этом году к нам пришли 30 волонтеров, при этом мы многим еще и отказали. Я вижу, что это нужно детям: с утра мы сделали мозговой штурм «30 способов оживить татарские проекты в Челнах». Они предложили больше, а ведь мы вначале планировали семь, мол, давай смотреть реально. О нашем проекте позитивно отзываются мои русскоязычные друзья: как это круто, это классная тема. И я вижу, что все, что я запланировала полтора года назад, так или иначе происходит.

Способы, надо сказать, не то чтобы оригинальные, но показательные: от брендированной одежды до флешмобов, от татарского «Голоса» до внедрения национальных кодов в оформлении остановок. Кто-то говорит: «А есть татарские детские сады? Они нужны».

Фото: vk.com/mcnur

Форум проходит в отремонтированном центре «Нур» (ранее это была столовая, а потом ресторан «Москва») — по нему теперь можно совершить аудиоэскурсию, голос диктора принадлежит актрисе театра Зульфии Галиуллиной. Она же ведет один из мастер-классов — «Король говорит»: сценическая речь и ораторское мастерство». Среди других — «Тамбурная вышивка на NIKE», ее ведет Айзат Мингазов, каллиграфист, при участии которого только что открылась выставка в Галерее татарского шамаиля. Его сестра Алия выдает короткую речь на тему тайм-менеджемента: она учится в 11-м классе, дел много, времени мало, так что спасают приложения, книги, сайты. В беседе она признается, что не очень-то хочет поступать в российский вуз.

Фото: Радиф Кашапов

Кроме того, в программе — лекции по интересам. Руководитель франшизы в Челнах Coffee Like Ренат Идиятуллин под вывеской «Почему не стоит открывать бизнес в Челнах?» вместе с соорганизатором форума, предпринимателем Ильхамом Шариповым, говорит о том, как работать на себя. Тема четкая, школьники и студенты задают такие же вопросы, кто-то предлагает идеи. Рядом разбирают «10 ошибок ведения в Instagram», а на втором этаже обучают работе с грантами. Подзаголовок интригующий, «300 тысяч за два клика», председатель местного молодежного парламента Дмитрий Колесников старается, но ребята смотрят на часы и торопят его.

Фото: vk.com/mcnur

Экология, торговля, интернет

Потом их самих рассаживают за столы и предлагают собрать по лекалам свой проект. История эта, скорее, социологическая — вряд ли что-то из предложенного осуществится, но можно сделать выводы. К примеру, самая любопытная затея — линия экологичных продуктов с национальным колоритом. На втором месте — локализация иностранных игр. На третьем — самое забавное — запуск ТЦ «Өчпочмак», татарского по форме и содержанию. Как тут ни вспомнить мантры Министерства культуры, которое давно намекает — торговые центры должны менять свою функцию, в них должна возрастать культурная составляющая. Впрочем, участники веселятся и предлагают, что в возведении здания им помогут местные студенты-строители.

Что характерно, предлагаются темы в масштабах города, республики. Никто не видит себя в какой-либо закрытой тусовке «для своих».

Фото: vk.com/mcnur

Заканчивается форум концертом в культурно-образовательной платформе «Метро», которая занимает часть «Нура». «Метро» — вещь уникальная для Челнов, это независимая творческая организация, работающая с креативными индустриями, искусством, культурой, городской среды. Самый их известный проект — фестиваль «Сказки на Каме», после которого на Челны смотришь совсем по-другому, в них видишь гордость, длинную историю, хитрую локальность.

Открывает концерт группа местной второй гимназии «Ике яр» — они начинали с кавером на песни хард-рок группы «Сак-сок», а теперь пишут свои треки. Закрывает вечер трио «ОММАЖ» — они из Альметьевска, ныне все переехали в Казань, в числе их участников — известный продюсер Mostapace, тексты им пишут казанские поэты, а вдохновляет английский электропоп. По завершению концерта вокалист горюет, что у него отменился заказ на поездку на «Блаблакаре» в Бугульму.

Фото: vk.com/mcnur

При этом большинство участников форума не планируют оставаться в Челнах. В крайнем случае, уедут в Москву. Особо оригинальные говорят — выучусь в Москве, получу знания и вернусь в город их применять.

Радиф Кашапов

realnoevremya.ru