Отдали дань почтения усопшим

На днях на мусульманском кладбище г. Орск Оренбургской области прошел субботник, приуроченный к празднику Курбан-Байрам, который в этом году состоится 31 июля. Его организатором выступила местная национально-культурная татарская автономия «Мирас».

Уже в 7 утра на субботнике собралось около 40 человек. Активисты-общественники приехали не с пустыми руками, прихватив с собой инструменты, которые могут понадобиться для уборки территории. Мужчины и женщины самых разных возрастов организованно, сплоченно и дружно взялись наводить порядок на территории кладбища.

— Дань почтения усопшим — это неотъемлемая часть почитания традиций, независимо от религии и вероисповедания. Все, кто приехал помогать убираться на кладбище, сделал это исключительно по велению своей души и сердца, осознанно, — говорит председатель совета автономии Азат Хайретдинов.

— Мы стараемся подтягивать народ, особенно молодежь, — вступают в разговор активистки сообщества Розалия и Альфира. — Проводим не только субботники, но и различные культурные, праздничные мероприятия. О них люди узнают в основном из социальных сетей на страницах общества «Мирас» и делятся между собой. Общаться на родном языке, вместе готовить национальные блюда, отмечать праздники — это настолько приятно, что сердце радуется. А когда становишься старше, начинаешь воспринимать это более осознанно и ценить.

Главная цель татарской автономии — это, прежде всего, сохранение традиций, обычаев и культуры, а также изучение, повышение уровня знаний татарского языка, истории своего народа и родного края. Не зря «Мирас» означает наследие.

Таисия Иванова.

Фото Дмитрия Бикбова.

город Орск, Оренбургская область