Отдел татарской культуры Дома дружбы народов Магнитогорска получил в дар новые сценические костюмы

В Магнитогорске состоялось знаменательное событие — передача сценических костюмов национально-культурной автономией татар «Татар рухы» отделу татарской культуры Дома дружбы народов.

Чтобы обеспечить коллективы отдела новыми и стильными народными костюмами понадобились коллективные усилия и кропотливая работа целой команды: председателя автономии Кадиминура Тагирова, которому удалось выиграть грант Республики Татарстан, руководителя отдела татарской культуры Кадерии Исхаковой, методиста Лии Ахметзяновой, руководителей ансамбля «Йолдыз» Лианы Габдрахмановой, танцевального ансамбля «Дулкын» Татьяны Суярко, руководителя молодежного клуба «Идель» Алии Зигангировой, сотрудников ателье «Универсал», которые смогли воплотить в жизнь все задумки, оживить эскизы, созданные совместно с отделом татарской культуры.

Костюмы получились яркими, с истинно национальным колоритом.

Однако, и это еще не все. Дважды Дом дружбы получал материальную помощь от депутата Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой, которая делает много благих дел по роду своей деятельности и с большим вниманием относится к работе отдела татарской культуры. Так, в частности, была приобретена сначала танцевальная обувь для отдела татарской культуры.

Уже осенью 2019 года новые костюмы были использованы на знаковых мероприятиях отдела татарской культуры: фестивале-конкурсе татарского народного песенного творчества «Хатер», творческом вечере Ильяса Гафарова и др. И вот настал момент, когда костюмы для взрослых и юных участников решено было официально передать Дому дружбы народов.

В концертном зале для прибывших гостей — Кадиминура Тагирова, Лены Колесниковой – подготовили презентацию новых костюмов.

В дефиле принимали участие все коллективы отдела: детский вокальный «Дуслар», танцевальный «Дулкын», клуб татарской молодежи «Идель», ведущие мероприятий в роскошных костюмах в булгарском стиле. И завершил дефиле ансамбль «Сюмбеля».

В официальной части прозвучали взаимные благодарности — и от директора Дома дружбы Т.Брагиной, и от уважаемых гостей. Также Кадиминура Тагирова поздравили с прошедшим 60-летним юбилеем. А в заключение слово предоставили гостье — вице-президенту татаро-башкирской диаспоры в Италии Арсане Ахметзяновой.

Лия Ахметзянова, методист отдела татарской культуры Дома дружбы народов г. Магнитогорска