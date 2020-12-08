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Открыт прием заявок на Международный онлайн конкурс «ИЛҺАМИЯТ VI – ВДОХНОВЕНИЕ»

Открыт прием заявок на Международный онлайн конкурс «ИЛҺАМИЯТ VI – ВДОХНОВЕНИЕ»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Главные новости, 08.12.2020 0 12

В целях выявления и поддержки самобытных, одаренных детей и талантливой молодежи, а также популяризации татарского языка и языков народов Поволжья проводится Международный онлайн конкурс-фестиваль речевого и вокального искусства «ИЛҺАМИЯТ VI – ВДОХНОВЕНИЕ».

К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных учреждений, училищ; воспитанники УДО, СДК, РДК, молодежные коллективы.

С номинациями Конкурса можно ознакомиться в прикрепленном ниже Положении.

Заявки принимаются до:  14 декабря 2020 г.
Срок проведения:  21 декабря 2020 г.

Положение

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