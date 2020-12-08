Открыт прием заявок на Международный онлайн конкурс «ИЛҺАМИЯТ VI – ВДОХНОВЕНИЕ»

В целях выявления и поддержки самобытных, одаренных детей и талантливой молодежи, а также популяризации татарского языка и языков народов Поволжья проводится Международный онлайн конкурс-фестиваль речевого и вокального искусства «ИЛҺАМИЯТ VI – ВДОХНОВЕНИЕ».
К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных учреждений, училищ; воспитанники УДО, СДК, РДК, молодежные коллективы.
С номинациями Конкурса можно ознакомиться в прикрепленном ниже Положении.
Заявки принимаются до: 14 декабря 2020 г.
Срок проведения: 21 декабря 2020 г.