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Парад Победы в Казани заменит авиационное шоу с вертолетами

Парад Победы в Казани заменит авиационное шоу с вертолетами

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 08.05.2020 0 4

9 мая над городом пролетит звено вертолетов легендарной линейки Ми-8.

В этом году в день Победы традиционного парада Победы в Казани не будет. Об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Вместо парада казанцам представят авиационное шоу с участием вертолетов легендарной линейки Ми-8. Они пролетят над городом с флагами России, Татарстана и копией Знамени Победы. Сейчас как раз идут репетиции.

В 11.20 над акваторией Казанки можно будет увидеть бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», прошедший глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе.

Прямая трансляция этого и других шоу, запланированных 9 мая, ожидается на телеканале ТНВ.

— Парад победы перенесен на неизвестный срок. Предположительно на конец июня или начало сентября. К концу мая этот вопрос должен решиться, — добавила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В этот же день запланирован и праздничный заезд участников Республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». Они проедут на автомобилях военных лет от площади Первого мая, через мемориал в парке Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке Горького.

kazanfirst.ru

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